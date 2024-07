Hosszabb távon csakis a utánpótlás-nevelés oldhatja meg a magyar labdarúgó-válogatott az Európa-bajnokságon is megnyilvánult problémáit – állítja Szalai Ádám. A nemzeti csapat 2023-ban visszavonult csapatkapitánya diplomatikusan értékelte az együttes németországi teljesítményét, összességében reálisnak titulálva a csoportkörben megszerzett három pontot. A volt futballistát Marco Rossi jövőjéről is kérdezték, szerinte mennie vagy maradnia kéne-e az Eb-n történtek után az olasz-magyar szakembernek...

„Mindig azt mondtam, hogy ahol dolgoztam, ahol sportoltam, oda nem fogok soha visszaszólni – kezdte nyilatkozatát kifejezetten diplomatikusan Szalai Ádám, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya. – Nem vagyok már a csapat része, így nehéz belső információval szolgálni. A mai világban annyi szakértőnk van, aki elmondja a mérkőzések előtt két órával, a mérkőzés után két órával a véleményét, és van annyiféle eltérő vélemény, hogy mindenki választhat magának egy szimpatikusat. Én a torna előtt elmondtam a csoport erősségéről az enyémet, hogy meg lehet nézni, a svájciaknak, a németeknek milyen játékosaik vannak, milyen csapatokban játszanak. Szerintem teljesen reális, hogy ez a két válogatott ment tovább. Az, hogy a harmadik hellyel a továbbjutás nem lett meg... Szerintem láthattuk, hogy hány mérkőzésnek kellett volna még a szempontunkból jól alakulnia, hogy továbbjutást érjen ez a harmadik hely! Teljesen reális, ami történt” – értékelte a mieink Eb-szereplését a 86-szoros válogatott játékos.

A mieink Svájctól (3–1) és Németországtól (2–0) kaptak ki az A jelű csoportban, majd az utolsó körben 1–0-ra legyőzték Skóciát, ám mint később kiderült ez nem volt elengedő a továbbjutáshoz. Az angolok meglepetésszerű döntetlenje Szlovénia ellen, illetve Portugália 2–0-s veresége a világranglista 76. helyén álló Grúziától azonban átírta az esélyeket.

Szalait a Marco Rossi szövetségi kapitány jövőjével kapcsolatos pletykákról is kérdezték.

Nem az én feladatom megmondani, hogy Marco Rossi marad vagy nem marad, illetve maradjon, vagy sem. Ő majd meg fogja válaszolni idővel ezt a kérdést, és meg fogja oldani a helyzetet

– felelte visszafogottan.

A jelenleg a Sportállamtitkárság Labdarúgó Módszertani Központjában dolgozó exfutballista szavaiból kitűnt, nem gondolja úgy, hogy pusztán a szövetségi kapitány személyén múlna, a válogatottnak reális esélye lesz-e kijutni a 2026-os világbajnokságra, vagy sem.

„Ez is érdekes kérdés. Egy éve már, hogy a központon keresztül próbáljuk jobbá tenni a dolgokat az akadémiáknál. Amivel azt szeretném hangsúlyozni: sokkal több fiatal labdarúgóra van szükségünk, olyan játékosokra, akik az NB I-ben bemutatkozva, külföldre kerülve segíthetnek még feljebb vinni a válogatott erejét. Amíg ez nem tud sokkal gyakrabban előfordulni, addig nem lesz könnyebb a helyzet. Mindig lesznek jó mérkőzések, mint az elmúlt időszakban is láthattuk, milyen csodás volt a kvalifikáció az Eb-re, de hosszú távon arra van szükség, hogy minél több legyen a fiatal, aki minél magasabb szinten lehetőséget is kap.”

Kiemelte, saját korábbi posztján, a támadósorban egyértelmű „hiányosságok” mutatkoztak a keret összeállításánál.

Összességében, posztra lebontva az mindenképpen látható, hogy a csatároknál vannak hiányosságok. Ennél jobban nem akarom lebontani, mert a probléma jelenleg leginkább az, hogy más poszton is nagyon kevés az olyan 18-20 éves, akinek olyan lehetőségei lennének, hogy már külföldön valamelyik, legalább elitbajnokság előtti bajnokságban hétről hétre szerepelne. Az számomra is az egyik legfontosabb cél és feladat, hogy ez a helyzet mihamarabb pozitív irányba változzon.

Elárulta, nem járt Németországban az Európa-bajnokság alatt, azonban a torna összes mérkőzését látta eddig. „Sokkal jobban szeretem nyugiban, otthon kielemezni az összes szituációt, kielemezni a VAR-t, a fontosságát, hogy benn volt, nem volt benn egy-egy helyzet.”

Szalai kifejtette, a torna eddig lement mérkőzései alapján két válogatott okozott neki nagyon kellemes csalódást.

„A Ralf Rangnickkal való ismeretség, a stuttgarti és a hoffenheimi korszakom is azt mondatja, velem, hogy az ő óriási munkája mindenképpen meglátszik az osztrákok eddigi teljesítményén. Én mindig szerettem azoknak a csapatoknak szurkolni, amelyeknél a csapategység, a csapatjáték tükröződött. A szemszögemből az osztrákok szereplése eddig a legpozitívabb. Mellettük a spanyolokat tudom még kiemelni, a tegnapi mérkőzés is emlékezetesen alakult az egyéni teljesítmények mellett a csapaterényeknek is köszönhetően. Ez a két csapat, amelyre azt mondanám, hogy képernyőn is átjön, milyen egységesek” – mondta, utóbbi együttest esélyesnek titulálva a végső győzelemre is.

Spanyolország már bejutott a legjobb nyolc közé, ott a rendező németek várnak majd Luis de la Fuente együttesére. Az osztrákok kedden juthatnak a negyeddöntőbe, Törökország ellen 21 órai kezdettel lépnek pályára Lipcsében.





A „jövő lottózója” adta az apropót A széleskörű nyilvánosságot visszavonulása óta kerülő Szalai Ádámmal a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából találkozhattunk, a korábbi futballista a cég egyik reklámarcaként a MOM Parkban bemutatott új mintaüzlet átadásán vendégeskedett. A Lottózóban önkiszolgáló sportfogadási megoldások, újgenerációs terminálok kaptak helyt óriási LED-falak társaságában, de továbbra is biztosítják a személyes kiszolgálást is – ötvözve a klasszikus megoldásokat a digitalizáció modern eszközeivel. Az elhangzottak szerint az üzletteret a játékosok és értékesítők visszajelzései, tapasztalatai alapján alakították ki. Az új üzlethelység – valamint a cégvezetők szerint jövőbeli közösségi tér – átadóján Mager Andrea elnök-vezérigazgató arról beszélt, cégük az ország legtekintélyesebb „vásárlóközönségét” tudhatja magáénak, ez is ösztönözte őket arra, hogy a mindenkori legkorszerűbb szolgáltatásokat, lehetőségeket igyekezzenek biztosítani játékosaik számára. „Számos fejlesztés és technológiai újítás is várható még, melyekkel a fogadásélményt és a játék örömét magasabb színvonalra emeli a társaság.” Bánhegyi Zsófia, a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója hozzátette, új stratégiát alkottak, melynek célja, hogy a következő tíz évben növeljék a lottózói hálózat versenyképességét a digitális térnyeréssel szemben. „Ebben fontos szerepet tölt be a most megnyíló zászlóshajó lottózó, ahol a legújabb kiskereskedelmi trendeknek megfelelő kialakítás és modern arculat mellett bemutatjuk a digitális, papírmentes megoldásainkat, és a játékosélményt új szinte emeljük a betérők számára.” A bejelentés szerint, a jövőben hasonló értékesítőhelyek nyílhatnak országszerte.

Ismerd meg a magyar labdarúgás hősének emlékezetes pillanatait!

Folytassa, Mister! MEGVESZEM