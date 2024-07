A francia labdarúgó-válogatott egy öngólnak köszönhetően kerekedett felül, és győzte le 1–0-ra Belgiumot a labdarúgó-Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében. Így már kijelenthető, hogy Kylian Mbappéék bejutottak a németországi kontinenstorna negyeddöntőjébe.

Csak labdabirtoklással nem lehet nyerni

Didier Deschamps, Franciaország szövetségi kapitánya az UEFA.com-nak nyilatkozott a lefújás után. Úgy véli, a fiai sokat fejlődtek, ám az ellenfelüket óvatosabbnak látta, még akkor is, ha papíron támadó csapat.

Mindent megtettünk, hogy helyzeteket teremtsünk, és többet alakítottunk ki, mint ők, de kivárásra játszottunk, és nem estünk bele a csapdájukba. Ez tetszett, miközben tudom, hogy csak labdabirtoklással nem lehet nyerni

– fogalmazott Didier Deschamps, aki úgy véli, most kiélvezik a pillanatot, még akkor is, ha az emberek előzetesen is az ő továbbjutásukat várták. „Még nem csettinthetünk. A negyeddöntőben vagyunk, amely egy fontos szakasz.”

A franciák szövetségi kapitánya Mbappéról és a maszkjáról is szót ejtett. „Egyre jobban kezeli. Persze izzad, és jól tudjuk, hogy az izzadság a szemébe kerülhet. Megszokja, bár a látását befolyásolhatja. Azt mondja, olyan, mintha 3D-ben látná a dolgokat.”

Jó tervük volt, nem jött be

Jules Koundt, a franciák védőjét választották a meccs legjobbjának. Azt mondta, hogy meglepte Belgium játéka. Azt hittem, támadóbbak lesznek, főleg amikor meglátta a felállást. „De vannak olyan játékosaink, mint Kylian (Mbappé) vagy Antoine (Griezmann), akik kicsit óvatosabbá teheti a védőket.”

Domenico Tedesco, a belga labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint egy késői öngól után nehéz belemenni a franciák elleni meccs elemzésébe. De hamarosan az összes Eb-meccset ki fogják elemezni.

A belgák sztárja, Kevin de Bruyne ezt nyilatkozta a BILD-nek: „Jó tervünk volt, és a lehetőségeink is megvoltak. Persze nem sok, de elég ahhoz, hogy gólt szerezzünk. A kapott gól hihetetlenül elkeserít.”

