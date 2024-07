A holland Danny Makkelie játékvezető számára is véget ért a 2024-es németországi Európa-bajnokság – írja a RefereeingWorld.

A 41 éves játékvezető a csoportkörben kétszer kapott lehetőséget, ő fújta az Olaszország–Horvátország-találkozót, valamint a Németország–Magyarország-mérkőzést is.

Bár az UEFA elégedettnek bizonyult a holland játékvezető teljesítményével, a magyarok felháborodtak azon, hogy Ikay Gündogan gólját nem érvénytelenítette.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is megkérdőjelezte a teljesítményét:

Sohasem panaszkodtam játékosként és edzőként sem, de amit a bíró művelt ma… Még az itt helyet foglaló német újságírók is látták, hogy kettős mércével fújt a bíró. Az első félidőben jóváhagyott egy gólt, aminél ellökték Orbánt, a túloldalon pedig befújták a faultot egy ugyanilyen esetre. Egy mérce lehet csak, ez kettős mérce volt. A németek mindenképpen nyertek volna, mert erősebbek, de a bíró volt a legrosszabb

– panaszkodott Rossi.

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, csoportkör, 2. forduló:

A csoport

Németország–Magyarország 2–0 (1–0)

Stuttgart, Stuttgart Arena, 54 ezer néző. Vezette: Danny Makkelie (holland)

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstadt – Andrich (Can, 72.), Kroos – Musiala (Führich, 72.), Gündogan (Undav, 84.), Wirtz (L. Sané, 58.) – Havertz (Füllkrug, 58.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

MAGYARORSZÁG: Gulácsi – Fiola, Orbán W., Dárdai M. – Bolla B. (Ádám M., 75.), Nagy Á. (Kleinheisler, 64.), Schäfer, Kerkez (Nagy Zs., 75.) – Szoboszlai, Sallai (Csoboth, 87.) – Varga B. (Gazdag, 87.) Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Musiala (22.), Gündogan (67.)

A horvátok is fájó szívvel gondolhatnak a Makkeliére , hiszen az Olaszország elleni mérkőzésen a 8 perces hosszabbításban egyenlítettek az olaszok.

Nem Danny Makkelie az első távozó

Korábban már mi is beszámoltunk arról, hogy Jesús Gil Manzano játékvezető számára is idő előtt véget ért a labdarúgó-Európa-bajnokság. Spanyol médiaértesülések szerint ő már nem tartozik azon játékvezetők közé, akiket a torna hátralévő részében bevetnek. Stábja, tehát Diego Barbero Sevilla, Ángel Nevado Rodríguez, valamint Alejandro Hernández Hernández videóasszisztens is hazatért.

Így tette a CONMEBOL delegált csapata is az argentin Facundo Tello vezetésével, aki a Törökország–Georgia-mérkőzés mellett a skót–magyar-összecsapáson fújta a sípot.

Steve Clarke skót szövetségi kapitány arról panaszkodott, hogy csapata nem kapott meg egy jogos büntetőt a Magyarország elleni csoportmérkőzésen. A felvételek alapján úgy tűnt, hogy a skót válogatott Armstrong térde összeakadt Willi Orbánéval, de a skótok játékosa mindent megtett annak érdekében, hogy elessen, valószínűleg ezért maradt néma Tello sípja.

A videóbírói szobából nem szóltak Tellónak, hogy nézze újra az esetet, vagyis az ott hivatalos Alejandro Hernández Hernández úgy érezte, kollégája jó döntést hozott.

Roberto Rosetti, az UEFA játékvezetői bizottságának elnöke is megszólalt a találkozóval kapcsolatban, szerinte büntető járt volna a magyaroknak.

A skót–magyar nagyon kemény meccs volt, amelyen született néhány ellentmondásos ítélet. A 68. percben történt egy tizenegyesgyanús eset, amikor a skótok hetes számú játékosa, John McGinn meghúzta az ellenfél mezét. Ez volt az egyik a lehetséges tizenegyesek közül

– mondta Rosetti.

