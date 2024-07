Az Ausztria–Törökország mérkőzés utáni az európai szövetség (UEFA) oldalán értékelt a 66 éves szakember, aki elmondta, hogy nem azt az arcát mutatta gárdája, amit korábban már megmutatott.

Most nem volt kellő szerencsénk, pedig szerintem ha hosszabbításra tudtuk volna menteni a meccset, meg is nyerjük. Volt elég időnk egyenlíteni, de ez elég nehéz feladat, ha Gordon Banks áll a kapuban! Nem hoztunk ki mindent a lehetőségeinkből és nem védekeztünk jól az ellenfél helyzeteinél – fogalmazott Ralf Rangnick, utalva a török kapus utolsó előtti percben bemutatott bravúrjára, amelyet sokan a legendás angol kapus 1966-ban, lényegében, vb-címet érő védéséhez hasonlítottak.

A Manchester United korábbi menedzsere hozzátette: mind a négy mérkőzésük rendkívül izgalmas volt, ellentétben a végső győzelemre is esélyes csapatok eddig mutatott játékával és hozzáállásával, utalva itt Portugáliára, Belgiumra vagy Angliára – persze név szerint nem említve őket.

„Mind a négy mérkőzésünk nagyon szórakoztató volt, beleértve a mait is. Nem minden alakult úgy, ahogy terveztük, de ettől még izgalmas és intenzív meccseket játszottunk. Láttam pár olyan mérkőzést, amikor még ébren maradni is nehéz volt. A mi meccseinken pedig nem ez volt a helyzet. Hihetetlen, hogy haza kell mennünk, azt hittem, még folytatni tudjuk ezt az kalandot.”

Christoph Baumgartner, az osztrák középpályás egyelőre csak csalódottságot érez, de biztos benne, hogy néhány nap múlva már másképpen látja a csapat szereplését.

Olyan nehéz bármit is mondani, üresség van bennem. Nagyon fáj most, de néhány nap múlva talán elfogadom, hogy nagyon jó Európa-bajnokságot játszottunk, de nem ma, és nem is holnap. Ehhez még idő kell. A letámadásaink nem voltak túl hatékonyak, aminek avége egy újabb kapott gól lett. Nagyon pechesek voltunk. De sikerült szépítenünk – ezek vagyunk, soha nem adjuk fel. A végén volt néhány nagy lehetőségünk, főleg nekem, hogy egyenlítsünk, de talán ma nem így kellett lennie.