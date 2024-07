Toni Kroos szerint a kulcsjátékosaikat igyekszik majd kizárni Spanyolország, ők pedig ugyanezt teszik majd Lamine Yamallal.

„Megpróbálnak majd extra figyelmet fordítani a kulcsjátékosainkra, és ezt nemcsak magamra értem. Ez a taktika nem újdonság sem nekem, sem a csapatnak. A kérdés az, hogy mi hogyan kezeljük ezt. Az ilyen meccsek mindig a középpályán dőlnek el, aki ott jobban tudja irányítani a játékot, annak nagyobb esélye van a győzelemre. Ami pedig Lamine Yamalt illeti, lenyűgöző az a következetesség, amellyel 16 évesen játszik, de mi felkészültünk rá. Megpróbáljuk minél rövidebb pórázon tartani, hogy ne tudjon úgy játszani, mint eddig az Európa-bajnokságon."

A középpályás szót ejtett Antonio Rüdigerről is, akivel nemcsak a nemzeti csapatban, hanem a Real Madridban is együtt játszott.

Természetesen máshogy állunk egymáshoz, mert klubtársak voltunk, ott jobban megismertük egymást. Rüdigert el kell fogadni olyannak, amilyen. Rengeteget tud adni egy csapatnak, ő tipikusan az a játékos, akivel jobb együtt játszani, mint ellene. Tudjuk, hogy nagyon szeret és fantasztikusan is védekezik, meg kellene kérdezni az ellenfél csatárait, hogy szeretnek-e ellene pályára lépni.

Kroos a kontinenstorna végeztével befejezi pályafutását, ennek apropóján a spanyol válogatott csatára, Joselu nemrégiben viccesen azt üzente volt csapattársának, hogy szeretné pénteken nyugdíjba küldeni, amire természetesen nem felejtett el reagálni a klasszis.

Értem az üzenetét, sok tényező van mellettük, de ellenük is. Eddig ők is és mi is jól játszunk, így érdekes meccs elé nézhetünk. Meghagyom neki a kívánságát, és mindent megteszek azért, hogy ne váljon valóra!"