Röviddel azok után, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség közleményt adott ki, amelyben cáfolta a Marco Rossi szövetségi kapitány esetleges távozásáról a közelmúltban megjelent álhíreket és találgatásokat, maga a magyar labdarúgó-válogatottat 2018 nyara óta irányító szakember is jelentkezett egy terjedelmes Instagram-poszttal. Ennek lényege: sohasem mondta a médiának, hogy távozna, nem adja fel, mert azt vallja, hogy ami nem öl meg, az megerősít.

Marco Rossi szövetségi kapitány hivatalos Instagram profilján szerdán 12.15-kor érzelmes hangú poszt jelent meg – röviddel azok után, hogy az MLSZ közleményben cáfolta a szakvezető esetleges távozásáról felröppent híreket és publikált újságcikkeket. Ebben a magyar válogatottat 2018 nyara óta sikeresen irányító szakember egyszerre értékelte az Európa-bajnoki szereplést, utasította vissza azokat a vélekedéseket, amelyek kudarcról szóltak, és tett hitet a folytatás mellett.

„Talán itt az ideje, hogy tisztázzuk a dolgokat! Azok, akik azt mondják – vagy írják –, hogy kudarcot vallottunk ezen az Európa-bajnokságon, nyilvánvalóan nem objektívek, és sajnos azt kell mondanom, rosszhiszeműek! – ezzel a felütéssel kezdődik Rossi Instagram-posztja. – Az a tény, hogy az elmúlt években a csodával határos eredményeket értünk el, és gyakran meggyőző teljesítményt nyújtottunk (még ha néha szerencse is kellett ehhez), nem szabad, hogy eltorzítsa a valóságot!”

Rossi kitér azokra a szerinte ellendrukkerekre, akik akkor szólalnak meg, amikor baj van.



„Sajnos még Magyarországon is van egy kis százaléka az embereknek, igaz, nagyon kicsi, akik előbukkannak, amikor azt hiszik, hogy léket kapott a hajó! Igaz, nem tettünk semmi rendkívülit, de nem hiszem, hogy bárkinek szégyenkeznie kellene emiatt a válogatott miatt! Soha nem mondtam a sajtónak, hogy távozom (csak azt, hogy pihennem kell, és tisztáznom a gondolataimat)!”

Rossi meglátása szerint Csoboth Kevinnek a skótok ellen a 100. percben szerzett gólját leszámítva mindvégig balszerencséjük volt az Eb-n.



„Nagyra értékeltem volna, ha valaki, ahogy én is tettem a múltban (néha a szerencséről is beszélve), elmondta volna, hogy Kevin 100. percben szerzett gólját kivéve, minden kétesélyes helyzet kedvezőtlenül alakult számunkra ezen az Európa-bajnokságon (az első barátságos mérkőzést is beleértve). De ez a helyzet!”



A szövetségi kapitány megköszöni a játékosoknak az erőfeszítést, a technikai és szakmai stáb tagjainak a csodálatos munkát. Hálás az MLSZ-nek a támogatásért, és mindenekelőtt megköszöni a szurkolóknak a biztatást, akár Németországban vagy bárhol a világon.

„Szívem szerint mindegyiküket megölelném egyesével!”

Zárásképpen a jövőről is beszélt a tréner:

„Hozzáteszek még egy utolsó dolgot: soha nem futottam el a kihívások elől, még a legnehezebbek elől sem! Most sem fogom feladni, mert ami nem öl meg, az erősebbé tesz! És nekünk, mindannyiunknak együtt, erősebbnek kell lennünk mindennél és mindenkinél!”

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, csoportkör, 3. forduló:

A csoport

Skócia–Magyarország 0–1 (0–0)

Stuttgart, Stuttgart Arena, 54 000 néző. V: Tello (argentin)

Skócia: Gunn – Ralston (McLean, 83.), Hendry, Hanley, McKenna, Robertson (Morgan, 89.9) – McGinn (Armstrong, 76.), Gilmour (Christie, 83.), McGregor, McTominay – Adams (Shankland, 76.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke

Magyarország: Gulácsi – Botka, Orbán, Dárdai M. (Szalai A., 74.) – Bolla (Csoboth, 86.), Styles (Nagy Á., 61.), Schäfer, Kerkez (Nagy Zs., 86.) – Sallai, Szoboszlai – Varga B. (Ádám M., 74.) Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Csoboth (100.)

A csoport másik meccsén

A csoport végeredménye: 1. (és továbbjutott) Németország 7 pont (8–2), 2. (és továbbjutott) Svájc 5 (5–3), 3. Magyarország 3 (2–5), 4. Skócia 1 (2–7)

