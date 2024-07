Szerda délelőtt, nem sokkal 12 óra előtt hivatalos közlemény jelent meg az MLSZ honlapján, amely cáfolta azokat a napokban publikált újságcikkeket, amelyek valószínűsítették Marco Rossi szövetségi kapitány távozását a magyar labdarúgó-válogatott éléről.

„Sajtócikkekben, de aggódó szurkolók beszélgetéseiben is felmerült, hogy vajon Marco Rossi szövetségi kapitány folytatja-e munkáját az Európa-bajnokságot követően. A szurkolók számos módon biztosították támogatásukról a szövetségi kapitányt, még támogató demonstrációról is hírt adtak” – kezdődik a közlemény.

Az MLSZ elnöke, Csányi Sándor a napokban egyeztetett a kapitánnyal, és a szövetség töretlen bizalmáról biztosította.

A magyar válogatott előtt álló következő feladat a Nemzetek Ligája idén őszi küzdelmeinek, majd pedig a vb-selejtező-sorozat sikeres megvívása, melyeket az MLSZ és az elnökség maximális támogatása mellett Marco Rossi szövetségi kapitány irányít majd

– jelentette ki Csányi Sándor, az MLSZ elnöke.

Marco Rossi megköszönte a támogatást, és jelezte, hogy az Európa-bajnokság tanulságainak átgondolását követően pár hét múlva megkezdi a felkészülést az őszi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre történő összetartás előkészítésével.

„Németországban megtörtént az Eb lezárása, amelyre a továbbjutásról való lecsúszás miatt érzett csalódottságunk ugyan rányomta a bélyegét, de semmi drámai nem történt, és nem is volt kétséges, hogy a munkát folytatjuk! Számtalan nagyszerű eredményben volt részünk együtt, így nem is kérdés, hogy újabbak elérése a célunk – ahogy a szlogenünk is mondja: csak együtt” – fogalmazott Marco Rossi.

A félreértésekre az adhatott okot, hogy Rossi az utolsó németországi sajtóértekezletén meglehetősen letörten nyilatkozott, de azt egy szóval sem említette, hogy lemond a szövetségi kapitányi posztról. Információnk szerint a csapat egy emberként Rossi mögött/mellett állt, és állítólag még az is felvetődött, hogy Szoboszlai Dominik csapatkapitány esetleg kiutazna az Olaszországban üdülő szakvezetőhöz, hogy rábeszélje a maradásra, ha esetleg megfordult volna a fejében a távozás.

Marco Rossi 2018 nyara óta irányítja a magyar válogatottat. A most már magyar állampolgársággal is rendelkező olasz mester kijuttatta a válogatottat a 2020-as (a Covid–19 miatt 2021-ben rendezett) és a 2024-es Európa-bajnokságra. Szerződése 2025 végéig szól, és nem titok, hogy az az álma, hogy kivezesse a válogatottat a 2026-os észak-amerikai világbajnokságra.

Nem sokkal később Marco Rossi az Instagram-oldalán is üzent, kiemelve, hogy sohasem állította, hogy elhagyná a válogatottat.

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, csoportkör, 3. forduló:

A csoport

Skócia–Magyarország 0–1 (0–0)

Stuttgart, Stuttgart Arena, 54 000 néző. V: Tello (argentin)

Skócia: Gunn – Ralston (McLean, 83.), Hendry, Hanley, McKenna, Robertson (Morgan, 89.9) – McGinn (Armstrong, 76.), Gilmour (Christie, 83.), McGregor, McTominay – Adams (Shankland, 76.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke

Magyarország: Gulácsi – Botka, Orbán, Dárdai M. (Szalai A., 74.) – Bolla (Csoboth, 86.), Styles (Nagy Á., 61.), Schäfer, Kerkez (Nagy Zs., 86.) – Sallai, Szoboszlai – Varga B. (Ádám M., 74.) Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Csoboth (100.)

A csoport másik meccsén

A csoport végeredménye: 1. (és továbbjutott) Németország 7 pont (8–2), 2. (és továbbjutott) Svájc 5 (5–3), 3. Magyarország 3 (2–5), 4. Skócia 1 (2–7)

