Kwadwo Duah volt az első Angliában született játékos, aki gólt szerzett az idei, németországi labdarúgó-Európa-bajnokságon – Svájc színeiben. Szombaton pedig az elődöntőbe jutás lesz a tét, Anglia ellen.

Svájc még soha nem jutott be a kontinenstorna elődöntőjébe, de a házigazda Németország ellen remek meccset játszottak a csoportkörben, a legjobb tizenhat között pedig kiejtették a címvédő Olaszországot. Arról nem is beszélve, hogy nyolc meccs óta veretlenek, ezért Duahékat nem érdemes alábecsülnie Gareth Southgate csapatának.

Nem hiszem, hogy Anglia alábecsülne minket, szerintem ők is megnézték az Olaszország elleni meccsünket, amelyen nagyon jók voltunk. És most is meg akarjuk mutatni, amit tudunk, a saját játékunkat játszva. Meglátjuk, mi lesz