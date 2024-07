Van öt érvünk arra, miért jó, hogy Marco Rossi marad a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az Európa-bajnokságot követően is. Meg arra is néhány, miért az osztrák–török meccs volt a torna eddigi egyik legjobbja, illetve hogy miért ígérkezik még ennél is jobbnak a spanyol–német negyeddöntő. Miért veszélyes a német válogatott Kroos-centrikussága? Hogyan lépett túl a tiki-takán a spanyol együttes? Őszinték voltak-e Cristiano Ronaldo könnyei?