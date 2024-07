Rangadók a köbön: az Eb két legizgalmasabb mérkőzését láthatjuk pénteken

Minden jel arra mutat, a spanyol labdarúgó-válogatott másfél évtized után képes volt szakítani a 2008 és 2012 közti dicsőséghez hasonlót már rég nem hozó tiki-takával. A totális kontroll helyét Luis de la Fuente irányításával a totális futballra való törekvés vette át, melynek a remek passzjáték mellett éppúgy része a káoszteremtés, a letámadás, valamint a cselezés az egy az egy elleni szituációkban. Félreértés ne essék, Rodri és a többi középpályás passzjátékára még most is nagyban épít a „vörös fúria”, ám a brutális mezőnyfölényre való törekvés már nem fojtja meg az ellenféllel együtt a saját futballját is.

Mire gondolunk? Cikkünkben mindenre választ adunk!