A torna előtt a legnagyobb reményeket az angolokhoz fűztük, ehhez képest most már csak egy gárdát helyezünk mögéjük, miközben Svájc a dobogót ostromolja. Az élen pedig ismét történt egy változás.

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024:

A negyeddöntő programja

18.00, Stuttgart: Spanyolország–Németország

21.00, Hamburg: Portugália–Franciaország

július 6., szombat, 18.00, Düsseldorf: Anglia–Svájc

július 6., szombat, 21.00, Berlin: Hollandia–Törökország

Az elődöntő programja:

július 9., kedd, 21.00, München: Spanyolország/Németország – Portugália/Franciaország

július 10., szerda, 21.00, Dortmund: Anglia/Svájc – Hollandia/Törökország

A döntőt július 14-én, vasárnap 21 órakor rendezik Berlinben.

8. (12.) Törökország 20 pont

A keret értéke: 324,1 millió euró

A rangsorok érkezése során teljesen egyértelművé vált, hogy ki lesz az utolsó, végül a 15 listából 12-ben lett sereghajtó a török csapat, miközben a hatodiknál feljebb senki sem tudta elhelyezni, így valóban egyszerű volt itt a képlet.

Persze, ha megnézzük a keret értékét és a nyújtott teljesítményt, ezen aligha kell meglepődni. Az együttes egy amúgy rendkívül látványos meccsen egy 97. perces üres kapus gólnak köszönhetően 3–1-re legyőzte az Eb-n remek védekezésével aligha kitűnő grúzokat, majd egy bántóan sima, portugáloktól elszenvedett vereség (0–3) után a meccs nagy részében emberelőnyben játszva egy 94. perces góllal gyűrték le a később újabb pirosat kapó cseheket.

Már a nyolcaddöntőben sem vártunk sokat Hakan Calhanogluéktól, bár az esély megvolt, hiszen Ausztria ugyanis a kevés kellemes színfolt egyike volt, de messze nem a verhetetlen kategória. Az egész kör legjobb meccsén, nyílt sisakos párbajban aztán hiába tett meg mindent nyugati szomszédunk, játszotta le pályáról ellenfelét (21–6 lövés, 2,73–0,87 várható gólmutató), Merih Demiral duplája és Mert Günok elképesztő bravúrsorozata török sikert eredményezett.

Ugyanakkor az egész mezőnyben ennek a gárdának a védekezése tűnik a legsebezhetőbbnek, ami a legjobb nyolc között már végzetes lehet – még akkor is, ha a hollandokat Ausztria a csoportban legyőzte korábban.

7. (5.) Anglia 59 pont

A keret értéke: 1,52 milliárd euró

Nem lehet kellően negatívan írni a „háromoroszlánosokról”. A 2018-as világbajnokságon elődöntőző, a legutóbbi Eb-n finalista gárda a 2022-es mundialon ugyan a negyeddöntőben elvérzett, de a játék alapján még jobb is volt, mint a későbbi döntős Franciaország, itt található az európai Aranycipős (Harry Kane), az angol (Phil Foden) és a spanyol bajnokság (Jude Bellingham) legjobb játékosa, és a világ messze legértékesebb kerete.

Nem véletlen, hogy a tornát megelőző erősorrendünkben a franciákkal hatalmas csatában felülkerekedve Anglia volt az első.

Hogy aztán most már csak egy gárda legyen mögötte...

Azt, hogy erre miért kerülhetett sor, csak találgatni lehet. Mármint nem a visszaesést nem értjük, hanem hogy mégis mi a bánatot művel Gareth Southgate ezzel a kerettel.

Mert, hogy a szerbek elleni minimalista siker még egy dolog volt, a dánok és főleg a szlovénok elleni döntetlen során mutatott játék már inkább a vállalhatatlan kategória, és ezek után a szlovákokkal szembeni nyolcaddöntőben a 95. percig égtek az angolok.

Ami miatt mégis lehet ok a bizakodásra, amikor menni kellett előre (és nem lehetett ezt a védekező valamit művelni tovább, amit Southgate erőltet a teljesen erőtlen gárdára), akkor azért jöttek szépen a helyzetek, és bár Foden gólját még les miatt elvették, Bellingham villanása és Kane gólja csak továbbjutást ért. Az, hogy a gárda védekezése talán az egész Eb legjobbjának számít, hogy ilyen klasszisai vannak, akik tényleg egy villanással képesek megváltoztatni egy meccset, valamint az, hogy ilyen botrányos ágon vannak, még mindig azt jelenti, hogy bármennyire is nézhetetlen a gárda, egy cseppet sem lenne meglepő, ha ismét döntőzne!

6. (4.) Portugália 72 pont

A keret értéke: 1,05 milliárd euró

Igazából nem sokon múlik, hogy ezeket a gondolatokat a portugálokhoz is felvethessük, ami egy döbbenetesen szoros hármas versenyfutás végére helyezte nálunk Cristiano Ronaldóékat.

Mert bár a kezdés nem tűnt rossznak, a csehek ellen a 92. percben kiharcolt 2–1-es siker után Törökország 3–0-s legyőzése már csoportelsőséget ért, viszont ezzel mintha véget is ért volna a tornájuk. A grúzok elleni csoportzáráson az első félidőben még legalább a helyzetek megvoltak, a tizenegyes után viszont már azok sem, a 0–2-vel pedig kiejtették a mieinket.

A nyolcaddöntőben Szlovénia ellen sem jött össze sokáig semmi, a 105. percben pedig Cristiano Ronaldo büntetőjét Jan Oblak hárította, így jöhetett a tizenegyespárbaj. Ebben már a minőségbeli különbség kijött, na meg az, hogy a végjátékban óriásit mentő Diogo Costa három szlovén lövést is kivédett. Ez a játék viszont a következő meccsen aligha fér bele a franciák ellen.

5. (8.) Hollandia 73 pont

A keret értéke: 815 millió euró

Egy ponttal előzött be az oranje, amely a portugáloknál eggyel kevesebb dobogós (2–3) helyet kapott, de cserében a mezőny végére sem helyezte senki...

A holland válogatott megítélése sem könnyű, Frenkie de Jong és Teun Koopmeiners torna előtti kiválása miatt rendkívül nehéz helyzetbe került a gárda, amely Lengyelország ellen a végén csak kiküzdötte még a sikert, a franciák ellen egy lesgóllal végzett 0–0-ra, Ausztriától pedig látványos meccsen kapott ki (2–3).

A románok elleni nyolcaddöntő azért kicsit visszaadta a hitünket a hollandokban, hiszen az első félidőben lejátszották riválisukat a pályáról, a végjátékban pedig ki is ütötték szomszédunkat (3–0). Lehet azt mondani, hogy a háromgólos siker túlzó, és hogy a románoknak reális esélyük volt a hosszabbítás kiharcolására is, de a helyzetek összessége (24–5 és 2,77–0,24-es xG) alapján inkább volt ez a reális végeredmény. Persze a román válogatott nem volt túl nagy kihívás, de hát a megmaradtak közül a török sem tűnik annak, szóval bármilyen gondok is voltak itt, simán összejöhet egy holland elődöntő ezen az ágon.

Arra pedig jó eséllyel lehet számítani, hogy Cody Gakpo (három gól, egy gólpassz) valamikor megvillan bármelyik meccsen.

4. (9.) Svájc 75 pont

A keret értéke: 281,5 millió euró

Ha csak a pénz döntene, le sem kellene játszani a szombat 18 órás negyeddöntőt, hiszen az angol válogatott kerete messze a legértékesebb, a svájci pedig a legalacsonyabb a megmaradt mezőnyből.

Persze, ha csak ez játszana, akkor Svájcnak már az olaszok (705,5) ellen is búcsúznia kellett volna, Angliának pedig gond nélkül venni a szlovákok (156,4) elleni akadályt, aztán a mutatott játék képe alapján gyakorlatilag senki sem csodálkozott azon, hogy csoportriválisunk lejátszotta a címvédőt a pályáról, az angolok pedig örülhettek, hogy nem égtek még nagyobbat.

A mieinket remek első félidő után 3–1-re elintéző Granit Xhakáék Skóciával és Németországgal is 1–1-re végeztek – utóbbi csak a 92. percben tudott egyenlíteni –, Olaszországot pedig 2–0-ra legyőzték, így végül az alsó ág legerősebb csapatává váltak sorrendünkben, egészen a negyedik helyig kapaszkodva.

3. (3.) Franciaország 136 pont

A keret értéke: 1,23 milliárd euró

Hatalmas a szakadék ugyanakkor a dobósok és a követők között. A franciáknak már van első helyük is a rangsorainkban, két második és hét harmadik is összejött, ezzel pedig simán kerültek a bronzérmes pozícióba.

Borzasztóan érdekes a kétszeres aranyérmes helyzete. Hiszen egyrészt az Eb egyik legjobb védekezését mutatja be, amit jól jellemez, hogy egy gólt kapott csak, azt is tizenegyesből a csoportzáráson.

Ez mondjuk pont elég volt arra, hogy lemaradjon a csoportelsőségről, mert a hollandok elleni 0–0 miatt ez már a második botlás volt. A belgák elleni csúcsrangadót viszont már hozták Kylian Mbappéék, így veretlenül jutottak a legjobb nyolc közé.

Ugyanakkor akciógól nélkül! Az osztrákok és a belgák ellen ugyanis egy-egy öngól döntött a javukra, a lengyelek ellen pedig tizenegyesből talált be az első meccsen orrtörést szenvedő, a másodikról így lemaradó sztárcsatár.

Mégsem lehet azt mondani, hogy érdemtelenül lennénk a legjobb nyolc között, hiszen a négy meccsen 69 (14+16+19+20) lövésük volt, amiből még döbbenetesebb, hogy csupán egy büntetőgólra futotta. Ha kicsit pontosabbá válnának a befejezésben Antoine Griezmannék, akkor bőven benne lenne egy újabb döntő a 2016-os Eb és a 2018-as és 2020-as vb-k után.

2. (1.) Németország 190 pont

A keret értéke: 831 millió euró

Erősorrendünkben azonban erre most esélye sem volt, mivel a nyolcaddöntő előtti éllovas öt első és nyolc második helyet begyűjtve magabiztosan utasította maga mögé.

A házigazda a skótok tükörsima kivégzése (5–1) után a mieinket is megverték (2–0), Svájc ellen ugyan csak a végén egyenlítettek, a játék és a helyzetek képe alapján viszont igazából azt a mérkőzést is nyerni kellett volna (1–1).

A dortmundi nyolcaddöntőben volt minden, mint a búcsúban: szabálytalanság miatt elvett korai német gól, özönvíz a stadionra, villámlás miatti játékmegszakítás, a fordulást követően egy les miatt érvénytelenített dán gól, majd rögvest ezt követően a pillanatokkal korábban még ünneplő Joachim Andersen kezezése miatt német tizenegyes, amit Kai Havertz értékesített.

Ezután pedig már nem volt kérdés, ismét jött a már háromszor is eredményes Jamal Musiala, beállítva a 2–0-s végeredményt, így a rendező tovább menetel az Eb-n.

1. (2.) Spanyolország 200 pont

A keret értéke: 965,5 millió euró

De könnyen lehet, hogy csak eddig a pontig. Ugyanis a spanyolok szépen kapaszkodtak felfelé a rangsorainkban, és most nyolc első és öt második hellyel már az élre is állt.

Az együttes tiki-takával történő szakításával és szemléletváltásával a minap foglalkoztunk bővebben, úgyhogy ehelyütt csak a tényeket említjük meg:

A spanyolok a csoportkörben kiütötték a legutóbbi két vb-n érmes horvátokat (3–0), legyőzték a címvédő olaszokat (1–0), fix csoportelsőként a B csapattal is gond nélkül verték Albániát (1–0), így a mezőny egyetlen hibátlan csapataként jutottak tovább.

A nyolcaddöntőben jött az első kapott gól, az sem az ellenfél miatt, hanem Robin Le Normand szerencsétlen öngólja miatt, de hogy ez mennyire nem számított, azt jól jelzi, hogy a 36(!) lövéssel záró spanyolok végül így is 4–1-re kiütötték Georgiát.

A mutatott forma alapján pedig igencsak van miért bizakodnia a legutóbbi Nemzetek Ligáját megnyerő együttesnek...

Az Eb-nyolcaddöntős párharcok rangsora az erősorrend alapján

3: Spanyolország (1.)–Németország (2.) 9: Portugália (6.)–Franciaország (3.) 11: Anglia (7.)–Svájc (4.) 13: Hollandia (5.)–Törökország (8.)

Ön szerint melyik csapat nyeri meg a 2024-es Európa-bajnokságot? Anglia

Franciaország

Hollandia

Németország

Portugália

Spanyolország

Svájc

Törökország

(Borítókép: Németország eddig szépen halad a hazai rendezésű tornán a végső siker felé, de most jön az eddigi legnagyobb akadály. Fotó: Shaun Botterill / Getty Images)

