Előrehozott döntő a foci-Eb-negyeddöntőjében: Spanyolország–Németország

A spanyolok kezdőjében nincsen meglepetés, ahogyan különösebb a házigazdánál sem, ám ezúttal Robert Andrich helyett Emre Can kapott helyet a csapatban, és a letöltését letöltő Jonathan Tah is újra a találkozó elejétől a pályán lehet.

Can feladata az lesz, hogy leradírozza a pályáról a kirobban formában játszó Fabián Ruizt – mit mondjunk, nem lesz könnyű dolga. A Kicker szerint a dortmundi játékos akár 35 kilométer/sebességgel is képes sprintelni, ezért is dönthetett úgy Julian Nagelsmann német szövetségi kapitány, hogy beteszi őt Kroos mellé a középpályára.

Spanyolország: Simón – Carvajal, Laporte, Le Normand, Cucurella – Rodri, Ruiz, Pedri, Lamine Yamal, Williams – Morata. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Németország: Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum – Can, Kroos – Sane, Gündogan, Musiala – Havertz. Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann.

A találkozó játékvezetője az angol Anthony Taylor lesz.