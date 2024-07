Spanyolország drámai mérkőzésen, 119. percben szerzett találattal, elsőként bejutott a 2024-es Európa-bajnokság elődöntőjébe, így az esti Portugália–Franciaország találkozónak már úgy vághattak neki a felek, hogy pontosan tudták, ki várja őket a következő körben. Persze csak ha sikerül nyerniük, ami a két együttes korábbi találkozóiból kiindulva korántsem volt egyértelmű, kinek sikerül majd betalálnia.

Cristiano Ronaldóék ugyanis nyögvenyelősen, csak tizenegyesekkel tudták a nyolcaddöntőben búcsúztatni Szlovéniát, míg a franciák egygólos sikert arattak Jan Verthongen öngóljának köszönhetően Belgium ellen az előző körben.

Franciaország összességében rendkívül magabiztosan vezeti a portugálok elleni párharc örökmérlegét, hiszen 28 összecsapásból 19-et nyert meg, három döntetlen mellett pedig hatszor maradt alul. Ugyanakkor talán a legfájdalmasabb emlék lehet a 2016-os Európa-bajnokság döntője, amikor a házigazda franciák hosszabbításban kaptak ki a Cristiano Ronaldót a meccs korai szakaszában sérülés miatt elveszítő portugáloktól.

Ennek ellenére ez volt a legutóbbi 14 összecsapásból az egyetlen ibériai siker. A legutóbbi tornán, Budapesten 2–2-re végeztek a felek, amivel mindketten továbbmentek a magyarok csoportjából, így hasonló esélyekkel, és egyaránt komoly reményekkel vághattak neki a ma esti, hamburgi találkozónak.

Kisebb helyzetekig is alig jutottak a felek az első félidőben

Ahogyan azt már a két válogatott Eb-szereplése során megszokhattuk, ezúttal sem mindent feladva estek egymásnak a felek. Ennek ellenére már az első tíz percben alakultak ki ígéretes helyzetek – a labdát pedig a portugálok jelentősen nagyobb fölényben birtokolták. Az első igazán nagy lehetőség mégis a franciák, név szerint Théo Hernandez előtt adódott, aki a 20. percben, 16 méterről lőtt nagy erővel kapura, bravúrral azonban a tizenegyesölő címmel felruházott Diogo Costa ezúttal is hárítani tudott.

Hiába futballozott az első negyedórában labdabirtoklási fölényben Portugália, a franciák sokkal veszélyesebb akciókat vezettek az ellenfelük térfelén, a portugál védőfalat azonban nem tudták annyira feltörni, hogy tiszta gólhelyzetet tudjanak kialakítani. Cristiano Ronaldóék csapatában az ötszörös aranylabdás klasszis jelenléte ellenére ezúttal sem ő indította a legjobban a meccset, a bal szélen Rafael Leao tűnt ki a leginkább, Jules Koundét több alkalommal is faképnél hagyta, gólig azonban ő sem jutott.

Annak ellenére, hogy kétségtelenül mindkét csapat kitett magáért, az eddigi mérkőzéseikhez hasonlóan találatig a szünetig hátralévő időben ezúttal sem jutottak – a franciák háromszor, a portugálok pedig kétszer próbálkoztak lövéssel –, így pörgős, ám komolyabb történések nélküli 0–0-s döntetlennel vonulhattak pihenőre a felek.

A második félidő sem hozott döntést, Pepe 41 évesen is lefuthatatlan

A második félidő elején aztán az elsőhöz hasonlóan alakult a játék képe, emiatt is kiemelendő esemény volt az 50. percben Bruno Mendes akciója: a portugál védő nagy sebességgel tört a kapura, a 16-oson belül pedig úgy tűnt, buktatták, ám az ismétlésből hamar kiderült, sokkal inkább sárga lapot érdemelt volna az eséséért, mintsem tizenegyest. De legalább történt valami.

Az 55. percben aztán Kylian Mbappé okozott kisebb aggodalmat, az egyébként is sérült orral futballozó játékos arcára fejelte rá a labdát Bruno Fernandes, így a franciák legnagyobb sztárjának játéka egy időre kérdésessé is vált, ám némi ápolás, és pár korty frissítő után végül folytatni tudta a támadó a játékot.

Négy perccel később aztán ismételten portugál támadás szemtanúi lehettünk, Leao jutott el egészen az ötösig a labdával, ám amikor már lövésre lendítette a lábát Eduardo Camavinga szabályosan szerelni tudta, így megint be kellett érnünk egy szöglettel. Jóval veszélyesebb volt aztán a 61. percben Bruno Fernandes, aki Joao Cancelótól kapott remek kiugratást, a külsővel odarajzolt passz azonban végül nem lett gólpassz, ugyanis Mike Maignan leért a lövésre – a nézőknek így továbbra sem kellett felugraniuk a kanapéból.

Nem úgy, mint a 63. percben, amikor ismételten Leao villant meg, az erősen és pontosan középre tett labdáját pedig Vitinha kapásból el is tudta lőni, ám Maignan ezúttal is nagyot védett. A kipattanót ugyan még Ronaldo sarokkal igyekezett kapura tenni, ám a portugálok reklamálása ellenére tizenegyes helyett csak szöglettel jöhettek.

A 66. percben aztán a franciák előtt adódott gólszerzési lehetőség, Koundé adott remek labdát a beinduló Kolo Muaninak, a lövésébe az utolsó pillanatban azonban még bele tudott vetődni a visszaérő Ruben Dias, így gól ezúttal sem született. Akárcsak a 70. percben, amikor is a csereként beálló Ouamane Dembélé passza után Camavinga sem találta el a kaput öt méterről.

Hiába volt még hátra tizenegy perc a rendes játékidőből, egy játékos számára már ekkor biztossá vált, hogy nem lép pályára az elődöntőben akkor sem, ha csapata továbbjut. Palhinha ugyanis Mbappét buktatta, amiért a 79. percben a portugál megkapta a mérkőzés első sárga lapját.

A 84. percben aztán Saliba is besárgult, miután könyökkel arcon találta a csereként beállt Concencaiót, a portugálok pedig néhány perccel a vége előtt jutottak így ígéretes helyen szabadrúgáshoz – amelyet aztán Cristiano Ronaldo ezúttal is a sorfalba bombázott…

A mérkőzésről sokat elmond, hogy a 41 éves Pepe volt az, aki leginkább kitűnt a pályán, miután a 91. percben a csereként beállt Thurammal szemben sem maradt alul egy futóversenyben, majd kisebb huzavona után szerelni is tudta a francia támadót.

A rendes játékidőben ezúttal sem sikerült eldönteni a mérkőzést, így a portugálok a Szlovénia elleni nyolcaddöntő után ismételten hosszabbításra kényszerülnek. Beszédes, hogy a rendes játékidőig 83 lövése volt a franciáknak összesen az idei Eb-n, ennyi próbálkozásból azonban mindössze egy gólt tudtak csak szerezni. Az is öngól lett végül…

A hosszabbítás alatt sem rágtuk le a körmünket, tizenegyesek döntöttek

A hosszabbításban aztán, ahogyan a mérkőzés azt megelőző részében, szintén akadtak lehetőségek, azonban sem Mbappé, sem a sokszor a portugál védelmet felforgató Dembélé sem talált be a hálóba, ahogyan a portugálok, így a csapatából továbbra is kitűnő Leao próbálkozásait is kisebb-nagyobb erőfeszítésekkel el tudták fojtani a francia védők – így továbbra sem jutottunk közelebb ahhoz, hogy ki lesz Spanyolország ellenfele az elődöntőben.

Pedig a második 15 perces játékrész elején azt gondolhatta az ember, hogy talán az egyébként a mezőny egyik legjobbjaként szereplő Leao helyére beállt Joao Felix eldönti a találkozót, 108. perces fejese azonban néhány centivel elszállt a kapu felett, így továbbra sem láthattunk gólörömöt. A 120. percben aztán Mendes dönthette volna el a találkozót, ám ezúttal sem tudott kifogni Maignan-on, aki magabiztosan fogta a lövését. A labda ráadásul ezt követően már nem ment ki, így az oldalvonal mellett a cserére váró Olivier Giroud nem tudott beállni, és az is eldőlt, hogy tizenegyest sem lőhet.

A tizenegyespárbajt a francia együttes kezdte, amely előtt jó előjel volt ellenfelüknek, hogy Diogo Costa, a portugálok kapusa a szlovének ellen háromszor is hárítani tudott. Az első tizenegyeshez Dembélé állt oda, majd lőtt magabiztosan a kapuba, Costa az irányt sem találta el. 0–1.

A másik oldalon ezúttal is Cristiano Ronaldo állt oda a portugálok közül elsőnek a tizenegyes-ponthoz, és némi megtorpanást követően ő is betalált, pedig Maignan közel volt ahhoz, hogy kifogja a lövést. 1–1.

A csereként beállt Fofana szintén eredményes tud lenni, a francia játékos kivárt, amíg a portugál kapus elvetődik, és magabiztosan a kapu közepére lőtt. 1–2.

Bernardo Silva ezúttal sem hazudtolta meg a bal lábas játékosokat, és rájuk jellemző módon ő maga is keresztbe, erővel a kapu felső sarkába bombázza a labdát. 2–2.

A franciák harmadik lövője Koundé volt, aki ugyan jobbal, de szintén keresztbe a léc alá bombázta a labdát. A védhetetlen lövés után ismét előnyben a franciák. 2–3.

Az első hibázó ezúttal a csereként beállt portugál Joao Felix volt, aki a kapufát lőtte telibe, így továbbra is maradt az előny a franciáknál. 2–3.

Ebben az előnyben áll oda a tizenegyeshez a szintén csereként beállt Barcola is, aki magabiztosan szintén értékesíteni tudja a maga büntetőjét. 2–4.

Nuno Mendesre így hatalmas nyomás helyeződött, mivel mindenképpen be kellett találnia ahhoz, hogy meccsben maradjon csapata. Ezt meg is tette, és felvarrta a labdát a léc alá. 3–4.

A mindent eldöntő tizenegyest végül Theo Hernández lőtte be, ezúttal Diogo Costa tehetetlen volt. 3–5.

Így Ronaldo és Pepe számára is vélhetően ez volt az utolsó Eb-meccs, amelyen szerephez jutottak, Franciaország ellenfele pedig a müncheni elődöntőben, kedden Spanyolország lesz majd.

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, negyeddöntő:

Portugália–Franciaország 0–0 – tizenegyesekkel: 3–5

Hamburg, 47 789 néző. Játékvezető: M. Oliver (angol)

Portugália: Diogo Costa – Joao Cancelo (Semedo 74.), Pepe, R. Dias, N. Mendes – Vitinha (Nunes 119.), Palhinha (Neves 90+2), B. Fernandes (Concencaio 74.) – B. Silva, Ronaldo, Leao (Joao Felix 106.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Franciaország: Maignan – Koundé, Upemecano, Saliba, T. Hernández – Kanté, Tchouameni, Camavinga (Fofana 91.) – Kolo Muani (Thuram 86.), Griezmann (Dembélé 67.), Mbappé (Barcola 106.). Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

Sárga lap: Palhinha 80. illetve Saliba 84.

Szombaton játsszák:

Düsseldorf: Anglia–Svájc 18.00

18.00 Berlin: Hollandia–Törökország 21.00

Az elődöntő programja:

július 9., kedd, München: Spanyolország–Franciaország 21.00

21.00 július 10., szerda, Dortmund: Anglia/Svájc–Hollandia/Törökország 21.00

A döntőt július 14-én, vasárnap, 21 órakor rendezik Berlinben.

Ajánlókép: Ousmane Dembélé ünnepel a tizenegyespárbajban (Fotó: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

