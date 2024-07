A magyar válogatott szurkolói ugyan nem feltétlen örömmel gondolnak az első fordulóban a mieinket elverő svájci válogatottra, kétségtelen, hogy a legesélyesebbnek tartott válogatottakat is meghazudtoló, magabiztos játékot nyújtottak mindeddig a tornán. Az A jelű csoportból a tegnap búcsúzó németek mögött a második helyen jutottak tovább, a nyolcaddöntőben pedig annak ellenére is könnyedén győztek, hogy az Eb-címvédő olaszokkal találkoztak.

Ma esti ellenfelükről mindez már aligha mondható el, hiszen a torna előtt a végső győzelemre is esélyesnek tartott angolok meglehetősen nyögvenyelősen gyűjtötték be a pontokat, és harcolták ki a továbbjutást eddig az Európa-bajnokságon. A csoportjukban Szerbia elleni egygólos győzelmüket követően Dánia és Szlovénia ellen is döntetlent tudtak elérni, majd a nyolcaddöntőben is csak a hosszabbításban tudtak túllépni Szlovákián – így kétségkívül a svájciak várhatták jobb passzban a két válogatott negyeddöntőjét.

Annak ellenére is, hogy a két együttes legutóbbi öt mérkőzéséből mindet Anglia nyerte meg, amelyet Svájc legutóbb 1981-ben és története során is mindössze háromszor tudott legyőzni. Az örökmérleg így jócskán Anglia felé billen, amely 19 győzelmet, 5 döntetlent és mindössze három vereséget könyvelt el negyeddöntős ellenfele ellen.

Kaput eltaláló lövés sem volt az első félidőben

Már a mérkőzést megelőzően úgy tűnt, hogy az angolok tanultak az eddigi hibáikból, hiszen ezúttal háromvédős rendszerben álltak fel a gyorsabb támadásépítés és átmenetek kialakítása érdekében, ami már az első percekben úgy tűnt, jóval veszélyesebb játékot eredményezhet, mint az Eb-n bármelyik találkozójukon korábban. A svájciak nyugodt labdatartása ellenére ugyanis először Anglia tudott eljutni a labdával az ellenfele tizenhatosáig, ám a 4. percben Saka beadása végül nem talált csapattársat. Hiába azonban az angol villanás, Svájc ott folytatta, ahol abbahagyta, magabiztosan építette fel a támadásait, és már az első tíz percben több veszélyes beadással tesztelték az angol védelmet.

25 Galéria: UEFA Anglia - Svájc 2024 07 06 Fotó: Anadolu / Getty Images Hungary

Az első negyedóra után aztán Anglia ragadta meg az irányítást, és több lövéssel is megpróbálkoztak, ám ezek közül egyik sem találta el a kaput. Ez annyira nem is meglepő, hiszen

a mérkőzés kezdetéig mindössze 12 kaput eltaláló próbálkozása volt az angoloknak az Eb-n.

Mivel az első fél óra komolyabb esemény nélkül zajlott le, így a találkozó első sárga lapja is említésre méltó eseménynek volt elkönyvelhető, ezt a svájci Fabian Schär gyűjtötte be a 32. percben, így a szabálytalanságokkal tűzdelt Spanyolország–Németország-találkozóval szemben a felek jóval nyugodtabb körülmények között képzelték el a továbbjutás kiharcolását.

A mozgalmassággal semmiképpen sem vádolható félidőt jól szimbolizálja, hogy az angolok ötször próbálkoztak meg kapura lövéssel, míg ellenfelük egyszer, azonban egyik fél sem tudott felmutatni kaput eltaláló kísérletet az első 45 percben, így 0–0-s állásnál vonulhattak pihenőre a csapatok.

Negyedóra, amiért megérte bekapcsolni a tévét

Az első, kaput eltaláló lövés a próbálkozások száma ellenére Svájc neve mellé került be a statisztikákba, ám a második játékrész elején, az 51. percben próbálkozó Breel Embolo lövését Jordan Pickford könnyedén hárítani tudta, így ez is csak sovány vigaszt nyújthatott a meccsnézést választóknak.

Ennek ellenére a svájciak jóval nagyobb lendülettel vágtak neki a félidőnek, és többször is beszorították az angolokat a kapujuk elé, így a laikus néző jogosan gondolhatta, hogy ha valaki, akkor ők szerezhetik meg a vezetést.

Ők pedig nem is tévedtek,

a 75. percben Dan Ndoye adta középre remekül a labdát, amelyet Breel Embolo magabiztosan a kapuba juttatott. 0–1.

Nem tartott azonban sokáig a svájciak öröme, ugyanis egy hármas angol csere után néhány perccel a mérkőzés addigi legjobb angol játékosa,

Bukayo Saka a kezébe vagy sokkal inkább a lábára vette csapata sorsát, és valamivel több mint 16 méterről, ballal a svájci kapuba csavarta a labdát. 1–1.

Az utolsó negyedóra így kétségkívül jóval több izgalmat és fordulatot tartogatott, mint előtte az egész mérkőzés. A góltól az angolok jóval aktívabbá váltak, és méltán reménykedhettek abban, hogy a szlovákok után ezúttal is a találkozó végén szerezhetnek fontos gólt. Ez azonban sem nekik, sem a svájciaknak nem jött össze végül, így 1–1-es eredménnyel ezúttal is túlórára kényszerültek a csapatok.

25 Galéria: UEFA Anglia - Svájc 2024 07 06 Fotó: Kai Pfaffenbach / Reuters

Tizenegyespárbaj döntött

A hosszabbítás kétségkívül erőnlétben a svájciaknak okozhatott kevésbé fejfájást, ugyanis az angolok már Szlovákia ellen is fél órával többet kellett hogy játsszanak a továbbjutásért – komoly fáradtság jelei ennek ellenére nem látszódtak egyik csapaton sem.

Olyannyira nem, hogy Declan Rice kis híján gólt szerzett a 96. percben, 25 méterrel jól helyezve, kellő erővel lőtt Yann Sommer kapujára, aki végül ezek ellenére is szögletre tudta tornászni a labdát.

Az angolok hiába kaptak erőre az egyenlítő góljukat követően, a hosszabbítás első játékrészében azonban újra kényelmes, biztonsági játékra váltottak, így 105 percnyi játék után továbbra is döntetlent mutatott az eredményjelző.

A második játékrész elején Anglia ráadásul nagy meglepetésre lecserélte az egyébként sántikáló Harry Kane-t is, akire egyébként a tizenegyespárbaj során minden bizonnyal számított volna Gareth Southgate. A cserékkel mindesetre már láthatóan az esetleges büntetőpárbajra készült Anglia, ugyanis beállt Trent Alexander-Arnold is, akinek rúgótechnikája még ebből a mezőnyből is könnyedén kiemelkedik.

Ezzel azonban majdnem nem kellett sokáig számolnia egyik csapatnak sem, ugyanis a szintén beálló Xerdan Shakiri a 117. percben egy szögletből lőtt kapura, a labda azonban Pickford szerencséjére a felső lécen csattant. Gól azonban ezúttal sem született már a hosszabbításban, így tizenegyespárbaj következett.

Az angolok történetük során korántsem jöttek ki jól ezekből a párbajokból, korábban 9 alkalomból mindössze kétszer tudtak nyerni Eb-n és világbajnokságon. Ezzel szemben a svájciak egyszer nyertek, egyszer pedig veszítettek.

25 Galéria: UEFA Anglia - Svájc 2024 07 06 Fotó: John Sibley / Reuters

A lövést Anglia, név szerint Cole Palmer kezdte, aki a rá jellemző higgadtsággal értékesítette a büntetőjét. 1–0. A svájciaknál első lövőként Akanji állt oda, aki azonban rendkívül gyengén gurította el a labdát, így Pickford könnyedén védett. Maradt az 1–0.

Nem sok reményt fűzhettek aztán a következő angol lövőhöz sem Murat Yakinék, ugyanis Jude Bellingham következett, aki higgadtan a jobb alsóba gurított. 2–0.

Akanjival ellentétben Schar már nem hibázott, így megmaradtak a svájciak esélyei. 2–1.

A mérkőzés legjobb angol játékosa, Saka is büntetőt vállalt, és milyen jól is tette, ezúttal ugyanis könnyedén betalált. 3–1. Őt a szintén remekül beálló Shakiri követte, aki csapata egyik legrutinos játékosaként nem is hibázott. 3–2.

Ahogyan Toney sem, aki ugyan szinte neki sem futott a lövésnek, el tudta rúgni a labdát a jól vetődő Sommer mellett. 4–2. A csereként beállt Amdouni is könnyedén értékesítette a tizenegyesét. 4–3.

A döntés ott volt Alexander-Arnold lábában, aki a rendkívüli nyomás ellenére nem hibázott, így Akanji rossz lövésének köszönhetően 5–3-ra legyőzték Svájcot a tizenegyespárbajban.

Ezzel ott lesznek az Európa-bajnokság elődöntőjében, ahol a Hollandia–Törökország-mérkőzés győztesével találkoznak majd.

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, negyeddöntő:

Anglia–Svájc 1–1 (0–0, 1–1, 1–1) – tizenegyesekkel: 5–3

Düsseldorf, 46 907 néző. Játékvezető: D. Orsato (olasz)

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Konsa (Palmer 78.) – Trippier (Eze 78.), Mainoo (Shaw 78.), Rice, Saka – Foden (Alexander-Arnold 115.), Bellingham – Kane (Toney 109.). Szövetségi kapitány: Gareth Southgate.

Svájc: Sommer – Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez – Rieder (Zuber 64.), Freuler (Sierro 118.), Xhaka, Aebischer (Amdouni 118.) – Ndoye (Zakaria 98.), Vargas (Widmer 64.), Embolo (Shakiri 109.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin.

Gólszerző: Saka 80., illetve Embolo 75.

Sárga lap: Kane 67., illetve Schär 32., Widmer 85.

Berlin: Hollandia–Törökország 21.00

Pénteken játszották:

Az elődöntő programja:

július 9., kedd, München: Spanyolország–Franciaország 21.00

21.00 július 10., szerda, Dortmund: Anglia–Hollandia/Törökország 21.00

A döntőt július 14-én, vasárnap 21 órakor rendezik Berlinben.

(Borítókép: Anglia–Svájc-mérkőzés 2024. július 6-án. Fotó: Kai Pfaffenbach / REUTERS)

