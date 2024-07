Valószínűleg ilyen indítás után már senki nem kérdőjelezi meg, hogy a spanyol labdarúgó-válogatott fiatal kiválósága, a 16 éves Lamine Yamal miként tölt be már most meghatározó szerepet a nemzeti együttesben, amelyben a németországi Európa-bajnokságon tapasztalt vén rókákat megszégyenítő teljesítményt nyújt. Persze, az egész lehet csak véletlen is, de az, hogy csecsemőként az argentinok világklasszisa, Lionel Messi fürdette a kicsi Yamalt, akár közre is játszhatott a szenzációban.