A 33 éves kapus a fradi.hu-nak adott interjújában beszélt arról, hogy mit gondol a magyar válogatott szereplésről, hogyan pihente ki a kontinenstorna fáradalmait, és milyen érzések kavarogtak benne csapattársa, Varga Barnabás sérülését illetően. Továbbá kitért arra is, hogy milyen a kapcsolat az új edző, Pascal Jansen, és a csapat között.

Nagyon sajnálom, hogy nem léptem pályára. Ha nem is kezdő kapusként, de bíztam benne, hogy úgy alakulnak a mérkőzéseink, hogy a skótok ellen szerepet kaphatok. Sajnos nem úgy végződött az első két csoportmérkőzésünk, hogy így történjen. Nyilvánvalóan ezt a döntést elfogadtam, és nem is lepett meg túlzottan. Az sokkal jobban fájt, hogy a csapat nem tudta kihozni magából azt, ami a maximum lett volna. Ha úgy esünk ki, hogy nincs bennünk hiányérzet, akkor teljesen más a szánk íze. Nem értük el a teljesítőképességünk határát. De még így is volt esélyünk a továbbjutásra. Sajnos az angolok és a portugálok nem tették meg nekünk azt a szívességet, hogy megnyerjék a meccsüket, így nem jött össze a továbbjutás. Három napig szurkoltunk és izgultunk, de így alakult. Előre kell tekintenünk.