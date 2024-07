Mint ismert, kedden Spanyolország–Franciaország összecsapást rendeznek a kontinenstorna elődöntőjében, a mérkőzés előtt a 63 éves szakembert a Cadena Cope nevű spanyol rádióban kérdezték arról, készül-e valamilyen különleges tervvel a Real Madrid támadója ellen.

Soha nem készültem senkivel szemben különleges taktikával, az alapvető dolgokban hiszen, de természetesen adódnak különleges szituációk. Általában azonban azt preferálom, ha minden játékos azon a poszton játszik, ahol a legjobban érzi magát és ahol jól teljesít

– mondta.

Luis de la Fuente már tapasztalta, hogy a maszk mennyire korlátoz egy játékost: egy időben a 27 éves védője, Robin Le Normand ugyanígy kényszerült játszani. Azt érzi, hasonló a helyzet Mbappéval is, önmaga árnyékában játszott az eddigi mérkőzéseken.

„Az embereknek tudniuk kell, hogy egy ilyen maszk mennyire korlátozza a játékosokat. Le Normandnál is hasonlót tapasztaltunk, nem lélegzett normálisan, nagyon hamar elfáradt, és még izomproblémái is voltak. Ez hátráltatja az embert, de mindenesetre Mbappé nyolcvan százalékos teljesítménnyel is túl sok, bár az is igaz, hogy a legjobb formáját még nem láttuk, pedig óriási potenciál van benne” – nyilatkozta a kapitány, szavait pedig igazolja, hogy Mbappé a Portugália elleni negyeddöntő hosszabbításában annyira elfáradt, hogy kérte Didider Deschampstól, hogy cserélje le.

De la Fuentét arról kérdezték, hogy a 38 éves Navast bevetné-e Mbappé ellen.

Nemhogy bízom Jesus Navasban, hanem tudom, ő a legjobb. Minden adottsága megvan ahhoz, hogy egy jó darabig még pályán láthassuk, egy fantasztikus játékos, feltétlen a bizalmam felé. Még nem tudom, hogy játszik-e majd, de nagyon felkészült a találkozóra

– méltatta a 38 éves világ- és Európa-bajnok középpályást.

„Mbappé hasonlóan Dembeléhez vagy Barcolához egy olyan játékos, aki képes túlterhelni a vele szemben védekezőt, de ez egy csapattárs segítségével és fedezésével megoldható. Az a tervem, hogy megpróbáljuk megállítani az ehhez hasonló játékosokat, amikor náluk van a labda. Amikor pedig nálunk van, igyekszünk kihasználni a védekezésüknél tapasztalható gyenge pontokat.”

A kapitány első számú terve Carvajal lett volna a francia támadó ellen, azonban az előző össszecsapásokon begyűjtött két sárga lapja miatti kénytelen kihagyni a párharcot, így őt biztosan helyettesítenie kell.

