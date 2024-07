A spanyolok veretlen mérleggel készülhetnek a franciák elleni összecsapásra – a csoportkörben a horvátokat (3–0), az olaszokat (1–0) és az albánokat (1–0) verték meg, a nyolcaddöntőben az újonc Georgiát (4–1), majd a negyeddöntőben a házigazda németeket hosszabbításban (2–1) múlták felül –, a ráhangolást azonban nem várt közjáték zavarta meg. Ez pedig nem más, mint a rutinos csapatkapitány frusztráltsága, valamint őszinte nyíltsága, hogy érzéseit nem tartotta magában, hanem újságírói megkeresésre megosztotta azt a nyilvánossággal. Miként a jövőjére vonatkozó kérdéseket is.

Valószínű, hogy az Európa-bajnokság után lemondom a szereplést a válogatottban. Lehet, még nem biztos. Ez egy lehetőség csupán, amiről nem is akarok most még bővebbet mondani.

A 31 éves center azt is elárulta azért, hogy külföldön boldogabbnak érzi magát, mert úgy érzi: ott megkapja az ember feltétlen tiszteletét, ellentétben például hazájával.

Spanyolországban viszont nehéz boldognak lennem, mert semmit és senkit nem tisztelünk.

Álvaro Morata klubszerződése 2026 nyaráig érvényes, és még a közelmúltban is kifejezetten örömmel beszélt arról, hogy nevelő egyesületében szerepelhet. Most viszont már azt is kérdőjelessé tette, hogy a 2024–2025-ös szezonban Diego Simeone csapatának tagja marad. Az ajtót legalábbis kinyitotta maga előtt, és úgy is hagyta.

„A futballban semmi sem biztos”, mondta ki a sportági örökigazságot, majd a válogatott folytatást illetően is sejtelmesebben nyilatkozott, mint pár nappal korábban, a német meccs utáni hévben, amikor sokan már a kezdőcsapatban is megkérdőjelezték a helyét. Ennek előzményeként sokszor úgy tűnt a kontinensbajnokságon, hogy vajmi kevés érdemi megmozdulása van a különben nélküle is egészen jól működő spanyol gépezetben. A center az alapcsapat tagjaként négyszer kezdett az Eb-n, de egyszer sem játszotta végig a mérkőzést, legkésőbb a 80. percben lecserélték, 309 percnyi játék után egy gólnál tart.

Az önmagával való ellentmondást aztán Morata a következőképpen oldotta fel. Kiemelte: vannak azok a pillanatok, amikor túl komplikált a válogatottban töltött szerepéről és az ott nyújtott teljesítményéről beszélnie.

Az áldozati megnyilvánulásokból pedig már elegem van, hogy állandóan panaszkodjak… Nem akarok semmi mást, csak azt, hogy a lehető legjobban érjen véget számunkra az Eb, én pedig élvezzem és megéljem ezt az egészet, mert lehet, hogy ez az utolsó tornám a válogatottal.

Morata fiatalon az Atlético Madridban, majd a Getafe korosztályos csapataiban szerepelt, a Real Madridhoz 2008-ban, 16 évesen került. A királyiaknál lett ismert játékos, de karrierjét végigkísérte a sok kritika. A madridi időszakokat olaszországi és angliai légiósévek szakították meg: 2014 és 2016, valamint 2020 és 2022 között a Juventus, míg 2017 és 2020 között a Chelsea játékosa volt. 2022 nyara óta pedig ismét az Atlético keretéhez tartozik.

A csatár klubjaiban összesen 589 tétmérkőzésen 216-szor volt eredményes, továbbá 82 gólpassz fűződik a nevéhez – legalábbis a transfermarkt.de adatai alapján –, míg a válogatottban, ahol 2014 őszén mutatkozott be, 78 meccsen 36 gólt szerzett.

Fura párhuzam – vagy éppen ellentmondás –, hogy ugyanakkor a profi pályafutását az Eb-vel lezárt Toni Kroos is külföldi életre vágyik, csak ő németként maradna Spanyolországban. A klasszis kevésbé szakmai, sokkal inkább biztonsági okokra vezette vissza erre magyarázatként szolgált gondolatát.

A kontinensbajnokságból hátralévő három mérkőzésről az Index élő, percről percre frissülő szöveges tudósításban, valamint összefoglalóban számol be.

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, további program:

elődöntő

július 9., kedd, München: Spanyolország–Franciaország 21.00

21.00 július 10., szerda, Dortmund: Anglia–Hollandia 21.00

A döntőt jövő vasárnap, 21 órától rendezik Berlinben.

Ajánlókép: Álvaro Morata a házigazda németek elleni Eb-negyeddöntőben Antonio Rüdiger szorításában. (Fotó: Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images)

