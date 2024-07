A német sajtó egyszerűen csak félresikerült befektetésként jellemezte Szalai Attila legutóbbi szezonját a Hoffenheimben, aki tavaly nyáron, több mint 12 millió euróért cserében érkezett a klubhoz, de alig kapott lehetőséget. Sajtóhírek szerint nem lesz maradása Szalainak Hoffenheimben, így újabb kölcsönszerződés várhat rá, de ami eddig valószínű volt, hogy visszatér Törökországba, egyelőre nem jött össze.

A Trabzonspor vezetőedzője, Abdullah Avci is megerősítette, hogy a török csapat érdeklődik Szalai iránt, de nyilatkozatából kiderült, hogy elakadtak a kölcsönszerződésről szóló tárgyalások, mivel a Hoffenheim túl sok pénzt kért érte – amit a törökök sokallnak.

Jelenleg három futballista van képben, védőket és középpályásokat is figyelünk, kapcsolatban állunk többekkel. Szalai Attila egy olyan játékos, akit ismerünk, hiszen szerepelt már Törökországban. Érdekel is minket. Most azonban a Trabzonspor gazdasági helyzetének megfelelően járunk el, így az átigazolás leállt. Egyelőre nincs folytatása a dolognak