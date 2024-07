Sokáig úgy tűnt, hogy az Aranylabda ebben a szezonban Viníciusnak van szánva, de a madridi szélső gyenge Copa America-teljesítménye, amelyen a brazilokkal a negyeddöntőben kikapott és sárga lapok miatt el is tiltották, felveti annak lehetőségét, hogy jelenleg más alternatívák is vannak, ezeket az As szedte csokorba.

A legjelentősebb alternatíva például Real Madridos csapattársa, az angol Jude Bellingham, hiszen ő már nem egyszer villant meg az Európa-bajnokságon, ráadásul vasárnap arra is megvan az esély, hogy megnyerik a kontinensviadalt. Bellingham Madriddal szerzett két bajnoki címét – Bajnokok Ligája és La Liga, plusz még a spanyol Szuperkupa is ide kívánkozik – összekötné az 1966 óta első angol bajnoki címével, amely egy olyan teljesítmény lenne, hogy

talán nem is maradna kérdés, hogy kit illet az Aranylabda 2024-ben.

A dolgok egészen másképp alakulhatnak viszont, ha a döntőt Spanyolország nyeri. Akkor ugyanis Vinícius még versenyben maradna, hiszen az Európa-bajnokságon nincs senki a riválisai között, aki kiemelkedő játékot mutatott volna.

Szélárnyékból kidugják fejüket a spanyolok

Ugyanakkor egy spanyol játékosnak meglenne a lehetősége, hogy a világ legjobb játékosának való díjról álmodjon. Rodri a legesélyesebb ebből a szempontból, hiszen ő is egy kulcsjátékos a Manchester City-ben, és a Premier League és az Európa-bajnokság legfényesebb érme is a nyakában lógna. Illetve ott lenne még Carvajal is, akinek jobbhátvédként is elképesztő címlistája lenne: bajnoki és Bajnokok Ligája-győzelem a Madriddal és Eb a spanyolokkal (á la Bellingham).

Minden más lehetőség egészen elképzelhetetlennek tűnik egyelőre, még egy olyan évben is, mint ez, ahol különösen nyitott a verseny. A Copa America döntőjében Messi újabb címet szerezhet Argentínával, de az Inter Miamiba való távozása szinte egyet jelentett a nyolcszor elnyert díjról való lemondással. Mbappé is egészen foghíjas díjsort tud csak felmutatni, hiszen a PSG-vel megnyerte a francia bajnokságot, de semmi mást. Ott bukott el, ahol igazán a legjobbját kellett volna nyújtania, az Eb-n és a Bajnokok Ligájában.

Az Európa-bajnokság döntője tehát egy olyan díjról is fog dönteni, amelyben Bellingham a fő esélyes és csak egy meccse van az angol válogatottal, hogy bebiztosítsa a helyzetét. Ha megnyeri az Európa-bajnokságot Angliával és kiemelkedő teljesítményt tud nyújtani, akkor nagy valószínűséggel övé lehet az Aranylabda. Ha nem, akkor a többi jelölt továbbra is aktívan várja majd az október 28-i ceremóniát. Illetve a szeptember 4-ét, hiszen akkor jelentik be a döntősök nevét.

