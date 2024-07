A spanyol La Liga elnöke, Javier Tebas szerint a Barcelona nagyon közel áll ahhoz, hogy szerződtesse a válogatott egyik fiatal tehetségét, Nico Williamst. Ez pedig azért teremtene érdekes helyzetet, mert amit a válogatottban mutattak Lamine Yamallal együtt, az egy egészen klasszis páros képét rajzolta fel az európai futballtérképre. És mivel Yamal szintén a Barca labdarúgója, esély van arra, hogy a páros még ennél is jobban összecsiszolódjon a világ egyik legjobb klubcsapatában.

A nyári átigazolási időszak egyik legforróbb neve az FC Barcelonánál kétségkívül Nico Williamsé. A játékos a spanyol válogatottal az Európa-bajnokságon teszi le névjegyét, a klub pedig – mint azt maga Joan Laporta, a klub elnöke is elárulta – intenzíven érdeklődik utána, számolt be az As.

A legfőbb akadályt, amit a Barcának le kell küzdenie ahhoz, hogy megszerezze a fiatal szélsőt, a piszkos anyagiak jelentik. Ennek jegyében Javier Tebas, a La Liga elnöke a Sportnak adott interjújában a spanyol csatár szerződtetésének lehetőségéről beszélt , miszerint „ha eléri az 1:1-szabályt a klub, akkor simán megteheti. Azt kell gondolni, hogy a Barcelona több mint 200 milliós bérköltségének csökkentésére tett erőfeszítéseivel tökéletesen be tudnának építeni egy olyan játékost, mint Nico Williams. Szerintem 58 milliós kivásárlási záradékkal rendelkezik, ha ennyiért veszed meg, akkor az amortizációt elosztják a szerződés éveivel – amely jelen esetben három év lenne –, akkor az kevesebb lenne, mint 20 millió évente, plusz amit a játékosnak fizetsz”.

A Barca képes lesz ezt összehozni, ami tökéletesen elfogadható, ha az 1:1 szabályba belefér. Ez egy olyan klub, amely közel 1 milliárdos forgalmat bonyolít évente, ebben a tartományban ez simán megoldható

– véli a La Liga elnöke. Hozzátette, hogy „sokat kritizáltak a Barcelonából, amikor annak idején azt mondtam, hogy nehéz lesz a klubnak eljutnia abba a helyzetbe, hogy aláírhasson. Most azt mondom, hogy ez az a pillanat, amikor a klub a legközelebb van az 1:1-hez. A bértömeg és a klubstruktúra csökkentésével, valamint néhány további lépéssel sokkal nagyobb az esélye annak, hogy elérjék ezt az 1:1-et, és így nagyobb cselekvési szabadságuk lesz”.

Az 1:1-es szabály lényege, hogy minden klub akkor költhet 1 eurót új játékos regisztrálására, ha és amennyiben mindeközben 1 eurót fel tud mutatni bevételi oldalon vagy játékoseladásból vagy fizetéscsökkentésből.

Annak ellenére, hogy a múltban számos vitája volt a Barcelonával és annak vezetőivel, Tebas elismeri Laporta jó munkáját a gazdasági helyzet helyreállításában és a csapat bérköltségének jelentős csökkentésében. „A Barca tudta, hogy néhány évig javítania kell a gazdasági helyzetén” – mondta Tebas. Mindenesetre ragaszkodik ahhoz, hogy a katalán klub nem élvez kiváltságokat, és a többi klubhoz hasonlóan minden szabályt be kell tartania, hogy visszatérhessen az 1:1-szabályhoz.

Vásárlás vagy kinevelés?

A La Liga elnöke üdvözölte Lamine Yamal berobbanását az Európa-bajnokságon is, ami biztosan segít a versenynek.

Azok, akik követték Lamine fejlődését, láthatták, hogy más játékos lett belőle, és ezt most is bizonyítja. A sztárok másként születnek (például Messi karjában – a szerk.). Ráadásul Mbappé érkeztével a Real Madridhoz eléggé luxus lesz »eladni« egy El Clásicót ezzel a két játékossal

– lelkendezett az elnök. „Az El Clásico az egyik nagy portékánk, bár nem az egyetlen. Messi és Cristiano Ronaldo idejében ez volt a világ két legnagyobb játékosának a világ két legnagyobb klubjánál folytatott küzdelme, és ebből minden értelemben sokat tudtunk profitálni. A Barcelonának olyan nagyszerű játékosai vannak, mint Pedri és Gavi, akik itthon születtek. És ez a futballban a sztárok növekedésének egy másik stílusát jelzi, mint amit a Real Madrid képvisel: ők inkább megszereznek játékosokat, a Barcelona inkább kineveli őket” – kommentálta.

Tebas kitart amellett, hogy a spanyol La Liga-klubok pénzügyi helyzete jobb, mint a legtöbb európai klubé, és ragaszkodik ahhoz, hogy náluk a legegészségesebb a verseny, és még több lehetőségük van a növekedésre. Úgy véli, hogy javulniuk kell a stadionok látogatottsága tekintetében – annak ellenére, hogy az elmúlt években figyelemre méltó növekedés volt tapasztalható –, valamint a kereskedelmi ügyek tekintetében, különösen a digitális szférában.

Yamal, az ifjú csoda

A Barcelona játékosa, Lamine Yamal az Európa-bajnokság szenzációja, és két nappal az Anglia elleni döntő előtt a Jijantesnek adott interjújában – amelyet szintén az As szemlézett – nagyon izgatottan nyilatkozott a címvédés lehetőségéről. A szélső elismerte, hogy most „nyugodtabb” a Franciaország elleni elődöntőben szerzett gólja után kapott dicsérethullámot meglovagolva, valamint a Leo Messi mellett csecsemőként készült vírusfotó által generált hatás miatt is.

Soha nem beszéltem Messivel. A fotó idején nyilván nem tudtam, hogy Messi mellett vagyok. Az első, aki megmutatta nekem, az édesapám volt, de soha nem hoztuk elő, mert nem akartuk, hogy Leo és én összehasonlítsuk egymást. Bár senkit sem zavar, ha a történelem legjobb játékosához hasonlítják. De ezek a dolgok teljesen mások, mert soha nem leszel olyan, mint ő”

– mondta Lamine Yamal, aki Nico Williams esetleges Barca általi szerződtetésével kapcsolatban ismét azt mondta, hogy „bárcsak játszhatnék vele”. Az interjú során Yamal köszönetet mondott Xavi Hernándeznek is, amiért bízott benne, és bemutatkozhatott a Barca első csapatában, ami kulcsfontosságú volt a korai berobbanásában.

Az edző, aki a legnagyobb hatással volt rám, Xavi volt, aki bejuttatott az elitbe, és aki bízott bennem. Ő volt az első, ő volt az, aki miatt a Betis ellen debütáltam. Ő adott önbizalmat

– mondta a fiatal focista, aki elismerte, hogy „amit jobban szeretek, az az, ha a szélen kezdek, aztán beljebb tudok kerülni”. Célja, hogy meghatározó legyen a Barca és a spanyol válogatott számára is.

Meccsösszefoglalók, riportok, interjúk, podcastok, videók, érdekességek – minden egy helyen, minden az Indexen!

Böngéssze az Index Európa-bajnoki mellékletét, ahol a cikkek mellett megtalálja a menetrendet, a csoportok állását, a játékoskereteket, a csapatleírásokat és a helyszíneket is! Tartsanak velünk egy hónapon át, hiszen helyszíni tudósítóink rendszeresen exkluzív tartalmakkal jelentkeznek Németországból!