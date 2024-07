Az már senki számára sem kérdés, hogy ki küzdhet meg a vasárnap esti Eb-döntőben, az angol labdarúgó-válogatott ugyanis Hollandia legyőzésével, míg a spanyol csapat Franciaországon átlépve biztosította helyét a németországi torna döntőjében.

Ahogyan az ilyenkor lenni szokott, a legtöbb futballszurkoló oldalt választ. Egyesek szimpátia alapján az egyik vagy éppen a másik csapat sikeréért szorítanak majd, és persze akadnak olyanok is, akik annyira ki nem állhatják az egyik együttest, hogy már csak azért is a másik sikeréért szurkolnak – ez pedig kisebb meglepetésre most a skótokra is igaz.

Skóciában ugyanis annyira nem szívelik az angolokat, hogy sokkal inkább Spanyolország végső győzelmét várják a finálétól. Legalábbis komoly botrányt keltett egy skót újság címlapja, amelyet egyesek egyenesen gyűlölködőnek neveztek, miután a The National nevű újság borítóján a spanyol Rodri látható, amint egy focilabda formára szerkesztett angol szurkolóba rúg egy hatalmasat – szúrta ki az Express.

Tomorrow's front page 🗞️



Our message to Spain ahead of Euro 2024 final 👀👇 pic.twitter.com/8M3RFiypjk — The National (@ScotNational) July 12, 2024

Persze a szöveg még inkább beszédes, ugyanis a lap azt írja, hogy mindenképpen spanyol győzelmet várnak, ugyanis ha véletlen Anglia győz, akkor egész életükben ezt kell majd hallgatniuk tőlük. Ráadásul a lap hozzáteszi, hogy:

minden nyáron elözönlik a strandjaitokat, megisszák a sörötöket, és elözönlik a tereiteket. Rántott ételeket esznek reggelire a csodálatos ételeitek helyett, és a nyugdíjas éveikben a városaitokban telepednek le. A nyelvetek megtanulására pedig még csak a fáradságot sem veszik

– írja az újság, amely szerint itt az ideje a bosszúnak, azaz annak, hogy a spanyolok legyőzzék az angolokat. Persze ehhez vélhetően Gareth Southgate csapatának is lesz majd egy-két szava.

Labdarúgó-Európa-bajnokság (2024), döntő

Július 14., 21.00, Berlin: Spanyolország–Anglia

(Borítókép: Anadolu / Getty Images Hungary)

