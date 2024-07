Talán senkinek sem kell különösebben visszaemlékeznie a Skócia ellen megnyert Eb-mérkőzésre, ami akkor a továbbjutási esélyeink életben maradását jelentette, Csoboth Kevin találata mellett azonban egy sokkal rémisztőbb esemény miatt is jó ideig emlékezetes marad az a találkozó.

Egy ország aggódott Varga Barnabásért, aki a Skócia ellen 1–0-ra megnyert találkozó második félidejében szenvedett súlyos fejsérülést. A Ferencváros labdarúgóját azonnal bevitték a mentők a stuttgarti kórházba, ahol műtéten esett át. Mint kiderült, a támadó arccsontja több helyen is eltört, az orvosok szerint pedig felépülése akár hónapokig is eltarthat.

Ennek ellenére az elmúlt napokban már jóval bizakodóbbak lehettek a szurkolók, ugyanis a Fradi-játékos megkezdte a munkát a csapattal, felépülése pedig a képek alapján olyannyira jól halad, hogy hamarosan akár teljes gőzzel is belevetheti magát az alapozásba.

Mindez ugyan még a jövő zenéje, a Ferencváros közösségi oldalán szombaton már arról számolt be, hogy Varga Barnabás megkezdte a labdás gyakorlatok végzését is, ami vélhetően nem csak technikailag, de mentálisan is nagyban segíti majd a támadó mielőbbi visszatérését.

A Ferencvárosnak szüksége is lesz a későbbiekben első számú góllövőjére, ugyanis az együttes hamarosan a Bajnokok Ligája selejtezőjének 2. fordulójában szerepel majd, ellenfele az első mérkőzést 3–0-ra megnyerő walesi The New Saints és a montenegrói Decsics párharcának győztese lesz.

A találkozókon Varga Barnabás ugyan vélhetően még nem lesz bevethető, a folytatásban kulcsszerepe lehet a Ferencváros európai kupaszereplésének.

(Borítókép: James Gill - Danehouse / Getty Images Europe)

