Hiába rendezik meg vasárnap a labdarúgó-Európa-bajnokság döntőjét, sokaknak továbbra is nehéz feldolgozni a magyar válogatott kiesését. A szövetségi kapitány Marco Rossi számára legalábbis biztosan nem egyszerű a továbblépés, ugyanis annak ellenére, hogy a szünidőben Olaszországban pihen, barátai szerint továbbra is ott motoszkál a fejében az Eb-búcsú.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a skótok elleni győzelemmel a magyarok legjobb harmadikként még továbbjuthattak volna a csoportjukból, ám ehhez több mérkőzésnek is a mi szájízünk szerint kellett volna alakulnia.

Emiatt is volt sokak számára különösen fájó, hogy a vasárnap döntőt játszó Anglia után a már biztos továbbjutó Portugália is is kiapott 2–0-ra Georgiától a csoportkör utolsó fordulójában, és ezzel megpecsételte a magyar labdarúgó-válogatott sorsát, amelyik így a georgiaiak mögött nem tudott bejutni az egyenes kieséses szakaszba.

A hírek szerint a válogatott háza táján is sokan gondolkoznak a kiesés okairól. Legalábbis az együttest irányító, magyar állampolgársággal is rendelkező Marco Rossi biztosan, akit barátai beszámolója szerint továbbra is kísért a portugálok sorsdöntő találkozója. Persze annyira azért nem, hogy az ezt firtató pletykák szerint leköszönjön a válogatott éléről, azonban a nyári szünidőben is ott motoszkál a fejében a „mi lett volna ha” kezdetű mondat.

Legalábbis a Mandiner beszámolója szerint egészen biztos, a lap ugyanis olaszországi vendéglátója, a hoteltulajdonos Salvatore Gagliano szavait idézve – aki nem mellesleg a dél-olasz Campania régió labdarúgó-szövetségének vezetője – ezt állítja.

Még mindig van benne némi keserűség Georgia Portugália felett aratott váratlan győzelme miatt, ami azt jelentette, hogy nem jutottak tovább a nyolcaddöntőbe

– idézi a lap Marco Rossi barátját.

