Elhalasztotta anyja temetését egy szurkoló, hogy a helyszínen nézhesse a döntőt

A döntő előtt a legtöbb futballszurkoló oldalt választ. Egyesek szimpátia alapján az egyik vagy éppen a másik csapat sikeréért szorítanak majd, és persze akadnak olyanok is, akik annyira ki nem állhatják az egyik együttest, hogy már csak azért is a másik sikeréért szurkolnak – ez pedig kisebb meglepetésre most a skótokra is igaz.

Skóciában ugyanis annyira nem szívelik az angolokat, hogy sokkal inkább Spanyolország végső győzelmét várják a finálétól.

Legalábbis komoly botrányt keltett egy skót újság címlapja, amelyet egyesek egyenesen gyűlölködőnek neveztek, miután a The National nevű újság borítóján a spanyol Rodri látható, amint egy focilabda formára szerkesztett angol szurkolóba rúg egy hatalmasat – szúrta ki az Express.

A lap azt írja, hogy mindenképpen spanyol győzelemért kell szurkolni, ugyanis ha véletlen Anglia győz, akkor egész életükben ezt kell majd hallgatniuk tőlük. Ráadásul a lap hozzáteszi, hogy:

minden nyáron elözönlik a strandjaitokat, megisszák a sörötöket, és elözönlik a tereiteket. Rántott ételeket esznek reggelire a csodálatos ételeitek helyett, és a nyugdíjas éveikben a városaitokban telepednek le. A nyelvetek megtanulására pedig még csak a fáradságot sem veszik

– írja az újság.

Labdarúgás

Európa-bajnokság 2024

Döntő

Július 14., 21.00, Berlin: Spanyolország–Anglia

A fináléról külön percről percre tudósításban számolunk be az Indexen, a lefújás után pedig rögtön elolvashatják nálunk a mérkőzés összefoglalóját.