Eljött a nap, amire egy hónapja vártunk: a június 14-i nyitómérkőzés után vasárnap este a finálét rendezik meg a németországi labdarúgó-Európa-bajnokságon. A spanyol és az angol válogatott finoman szólva is ellentétes utat járt be a berlini döntőt megelőzően, és bár előbbi egy újabb arannyal rekorder lehet, ha csak az Eb-múlt számítana, már adhatnánk is a címet utóbbinak!