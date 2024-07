Le lehet hozni egy karriert anélkül, hogy egy árva trófeát nyerjen posztján a világ egyik, ha nem a legjobb futballistája? Akár erre is választ kaphatunk vasárnap este a Spanyolország–Anglia Európa-bajnoki döntő végére. De vajon összejön-e végre Harry Kane számára az áttörés?

Bő egy éve foglaltuk össze Harry Kane vesszőfutását, kiemelve, hogy hiába vált az angol klub- és válogatottfutball kiemelkedő gólvágójává és a világ egyik legjobb csatárává, valahogyan a végső siker mindig elkerüli.

Azt gondolhattuk, hogy a Bayern Münchenhez szerződésével ez az átok megtörik, erre a német rekordbajnok szenzációs sorozata is megszakadt, és 12 év után nem nyert semmit a gárda.

Nem titok, hogy nem nyertem még csapattrófeát – mondta Kane az újságíróknak szombaton. – Minden eltelt évvel egyre eltökéltebbé válsz, hogy ezen változtass. Az Eb-döntőben esélyünk lesz megnyerni az egyik legnagyobb trófeát a labdarúgásban, és hogy történelmet írjunk a csapattársaimmal. Hihetetlenül büszke vagyok arra, hogy angol vagyok, úgyhogy kérdés nélkül elcserélnék bármit, amit a karrierem során nyertem arra, hogy ez egy különleges este legyen, és nyerjünk. De ehhez rengeteg nagyon kemény munkára van szükség.

Kane most újra eljutott az aranyérem kapujába, kérdés, hogy hatodjára sikerül-e átlépnie rajta.

Már az első érdemi idényében nyerhetett volna, de jött a Chelsea

Pedig nem sokon múlt, hogy kifejezetten hamar meglegyen az első trófeája, hiszen a kölcsönadogatások után az első érdemi szezonja a 2014–2015-ös volt a Tottenhamnél, amikor is 51 tétmeccsen 31 góllal segítette együttesét. A Ligakupa döntőjéig tartó menetelés során a Nottingham, a Brighton és a Newcastle ellen is betalált, és bár az elődöntőben csendesebb volt, így is volt oka bizakodni.

A Chelsea ugyanis december 3-án 3–0-ra elintézte a Tottenhamet a bajnokságban, újév napján viszont Kane duplájának is köszönhetően a Spurs 5–3-ra(!) győzött. A márciusi fináléban viszont újra gólképtelennek bizonyult a gárda, vagyis hát Kyle Walker a saját kapujába talált be, amivel beállította a „kékek” 2–0-s sikerét.

Pont a BL-döntőre fogyott el a szerencse, a Liverpool örülhetett

Hogy a 2018–2019-es BL-idényben döntőig jusson a Tottenham, ahhoz azért kellett pár szerencsés tényező. Na, nem arra gondolunk, hogy a nyitányon a 86. percig vezetve 2–1-re kikapjon Milánóban az Intertől, vagy a PSV elleni eindhoveni meccsen a 87. percben szálljon el a győzelem.

Az első három fordulóban szerzett egy pont után viszont megváltozott valami, Kane a 78. és 89. percben szerzett gólokkal fordított a PSV ellen, Christian Eriksen találata az Inter ellen másodjára már győzelmet ért (1–0), Barcelonában pedig Lucas a 85. percben egyenlített, miközben az Inter is csak ikszelt a PSV-vel. Így az angol és az olasz gárda 8-8 ponttal zárt, egymás elleni eredményekben pedig ekkor még számított az idegenbeli gól.

Ha pedig így volt, a Dortmund két sima (3–0, 1–0) legyőzése után a Manchester City (1–0, 3–4) és az Ajax (0–1, 3–2) ellen is így jutott tovább! A csodálatos menetelést bemutató amszterdamiak a londoni siker után otthon bő fél óra után már két góllal vezettek, és még az 55. percben is 3–0 volt a párharc. Akkor viszont jött Lucas, az 59. percre már egyenlített, a 96.(!) percben pedig a finálét érő gólt is kiharcolta az angoloknak (2–3).

Kane ugyanakkor sérüléssel küszködött, a Liverpool elleni madridi fináléban így a Tottenhamnek végül egy percig sem volt esélye a sikerre (0–2).

Mourinhót a finálé előtt kirúgták, a Manchester City ért a csúcsra

Az újabb döntőig nem kellett négy évet várnia, 2021-ben ismét a Ligakupában volt érdekelt a Spurs, amely nem sokkal előtte menesztette José Mourinhót. Az okok között a Dinamo Zagrebbel szembeni elbukott Európa-liga-párharc mellett azért felvethetjük azt is, hogy a portugál tréner a klub Szuperliga-indulására reagálva nem tartott edzést a csapatnak...

A játék nélkül megnyert harmadik forduló után a negyedikben a Chelsea ellen épp Kane büntetője döntötte el a párharcot (1–1, 5–4), a Stoke elleni negyeddöntőben ő állította be a 3–1-es sikert, az akkor ugyancsak másodosztályú Brentford ellen pedig 2–0 lett a vége. A Manchester City viszont a fináléban megugorhatatlan feladatot jelentett, Aymeric Laporte hajrában szerzett góljával 1–0-ra nyertek az „égszínkékek”.

Érdekesség, hogy most Laporte a spanyol válogatott védelmének alapembereként nézhet ismét farkasszemet Kane-nel!

Hazai pályán, büntetőkkel elbukni az aranyat – Olaszország lett az Európa-bajnok

A következő fináléhoz pedig már csak néhány hónapra volt szükség – ez volt az első alkalom, hogy nem egy angol csapat ellen. Persze, erre nem is volt esély, lévén, hogy ez volt az első, amelyet az angol válogatott színeiben vívott meg.

A 2018-as világbajnokság elődöntőjében elbukó gárdát nem véletlenül tartották a 2020-ról a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott Eb egyik nagy esélyesének, a rendkívül fiatal játékosok alkotta keretnek (amely a szenzációs eredményeket elérő utánpótlására épített) igazából még jól is jött a plusz egy év érés. Ehhez képest a horvátok elleni „visszavágón” és a csehek ellen is csak Raheem Sterling egyetlen gólja jelentette a differenciát, a skótok ellen pedig senki, így három meccs után 2–0-s gólkülönbséggel lett csoportelső Anglia.

A kieséses szakasz sem úgy indult, hogy gólgála lenne, hiszen a mieink csoportjából kvalifikáló németek ellen a 75. percig 0–0-ra álltak a „háromoroszlánosok”, akkor azonban ismét jött Sterling, Kane pedig beállította a 2–0-s sikert. A már említett római negyeddöntőben Kane duplája mellett Harry Maguire és Jordan Henderson is eredményes volt (4–0), a dánok elleni elődöntőben Kane a ráadásban a büntetőt még kihagyta, az ismétlést már bevágta, 2–1, és jöhetett is a finálé.

Ott azonban Luke Shaw hiába szerzett gólt a második percben, a gárda ezt követően visszavett, az olaszok köszönték szépen, és egyenlítettek, majd büntetőkkel nyertek is. Kane és Maguire még belőtték a sajátjukat, ezzel két kör után 2–1 volt Angliának, ezután viszont Marcus Rashford, Jadon Sancho és Bukayo Saka is hibázott, Olaszország 3–2-re nyert.

Németországban sem jött össze neki – legalábbis eddig...

A nyár egyik slágereként augusztus 12-én 100 millió euróért a Bayern München nagy nehezen csak megszerezte Kane-t a Tottenhamtől.

Még ugyanezen a napon be is nevezték az RB Leipzig elleni Szuperkupa-meccsre, és a 63. percben kétgólos hátrányból úgy is beállították, hogy csapattársaival addig nagyjából csak ellenfélként találkozhatott. A vége 3–0-s lipcsei siker lett (Willi Orbán csapatkapitányként segítette együttesét a kapott gól nélküli meccshez).

A legszebb az egészben? Az Eb-n háromszor is eredményes Dani Olmo lőtte mindhárom gólt, aki most az Eb-döntőben is összecsaphat Kane-nel...

Az együttes a kupában óriási meglepetésre kikapott a Saarbrückentől, a bajnokságot simán elbukta a Leverkusennel szemben, sőt végül csak a harmadik helyen zárt, mert a Stuttgart is beelőzött.

A legnagyobb esély így a BL-ben volt, ahol a müncheni 2–2 után Madridban a 88. percig 1–0-ra vezetett. Aztán jött a Real szokásos fordítása, ezúttal Joselu révén, 2–1-gyel a királyi gárda ment tovább, és lett BL-győztes is.

Kane a bajnokságban 36, a BL-ben nyolc góllal lett mesterlövész (utóbbiban Kylian Mbappéval holtversenyben), de trófea továbbra sem lett.

Meglesz-e hatodjára? Ismét Németországban próbálkozhat

Az angol válogatott szerepléséről már bőven írtunk, így e helyütt csak annyit emelnénk ki, hogy a döcögős kezdés ellenére az egyenes kieséses szakaszban mindhárom meccsen hátrányból felállva döntőbe jutott a világ legértékesebb kerete.

Kane a dánok elleni csoportmeccs után a Szlovákia elleni nyolcaddöntő-ráadásban továbbjutást érő találata után az elődöntőben Hollandia ellen is betalált, három góljával pedig holtversenyben vezeti a rangsort.

Hogy aztán összejön-e végre az áttörés a 30 éves csatárklasszisnak? Estére kiderül...

Melyik csapat nyeri meg a 2024-es Eb-döntőt? Spanyolország

Anglia

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, döntő:

Spanyolország–Anglia 21.00 (Tv: M4 Sport, percről percre frissülő szöveges tudósítás az Indexen)

Berlin, Olimpiai Stadion. V: Letexier (francia)

A várható kezdőcsapatok

Spanyolország: Simón – Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián Ruiz – Yamal, Olmo, N. Williams – Morata. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Guéhi – Saka, Mainoo, Rice, Trippier – Foden, Bellingham – Kane. Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

(Borítókép: Az angol Harry Kane ünnepli csapata második gólját 2024. június 30-án. Fotó: Carl Recine / Getty Images)

Meccsösszefoglalók, riportok, interjúk, podcastok, videók, érdekességek – minden egy helyen, minden az Indexen!

Böngéssze az Index Európa-bajnoki mellékletét, ahol a cikkek mellett megtalálja a menetrendet, a csoportok állását, a játékoskereteket, a csapatleírásokat és a helyszíneket is! Tartsanak velünk egy hónapon át, hiszen helyszíni tudósítóink rendszeresen exkluzív tartalmakkal jelentkeznek Németországból!