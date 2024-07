„Azt gondolom, nem árt, hogy így alakult, mert így legalább a nagy elánnal reméljük, meglesz a világbajnoki kijutás, mert ez a fő cél. Eb-n voltunk, én azt gondolom, ez most így sikerült, a formaidőzítés. Szerencsével lehetett volna még egy meccset játszani. Szerintem Marco Rossi évek óta jól dolgozik a srácokkal, a szurkolók meg vannak vele elégedve, a lényeg, hogy a gyerekeknek legyenek példaképeik, és most vannak” – mondta a 48 éves szakember a közmédiának.

Hozzátette, a torna előtt ő is úgy gondolta, hogy a magyarok tovább tudnak jutni a kieséses szakaszba. Szerinte ez végül azért nem jött össze, mert nem sikerült pontot szerezni a csoportkör első fordulójában. „Svájctól persze ki lehet kapni. Mindenki látta, hogy a spanyol és a svájci csapat játssza a focit, az összes többi pedig várja az ellenfél hibáját” – tette hozzá.

Dárdai Pál a Spanyolország–Anglia-mérkőzésre is kitért, mint ismert, a vasárnapi döntőben ez a két csapat lép pályára Berlinben.

A spanyolok fognak dominálni, az angolok pedig kivárnak, az utolsó meccsükön már jól is játszottak – ha most jól játszanak, lehet, hogy meg is nyerik az Európa-bajnokságot. Ettől függetlenül a spanyolok megmutatták az embereknek, hogy igenis lehet futballozni, van még játékkészség, nem csak a letámadások és a kontra