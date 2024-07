Ezt harsogja a Marca főcíme a vasárnap esti Spanyolország–Anglia Európa-bajnoki döntő után, amit Mikel Oyarzabalnak a 86. percben lőtt góljával 2–1-re megnyertek Luis de la Fuente szövetségi kapitány legényei, ezzel negyedszer elhódítva az Henri Delauney-serleget.

A madridi lap cikkírója kiemeli: Spanyolország most már egyedül a kontinens legeredményesebb válogatottja, a negyedik Eb-diadallal megelőzve a háromszoros győztes Németországot, ráadásul nem máshol, mint éppen Németországban. Mi több, a XXI. században öt trófeája van Hispániának: három Eb-cím (2008, 2012, 2024), egy világbajnoki serleg (2010) és egy Nemzetek Ligája-elsőség (2021). Ilyen sorozattal senki sem büszkélkedhet 2000 után. (Már csak azért sem, mert korábban nem volt Nemzetek Ligája...) Harmadszor találkozott Eb-n Spanyolország Angliával (korábban 1980-ban és 1996-ban), és most először sikerült legyőzni a futball feltalálóit.

A vasárnap esti döntő megnyerése után először Álvaro Morata, a csapatkapitány nyilatkozott:

Hálás vagyok mindenkinek, aki bízott bennünk, ezt a bizalmat az első perctől kezdve éreztük. A pozitív üzenetek pozitív dolgokat eredményeznek. Remélem, most mindenki büszke ránk, amit elértünk, azt 17 és 21 éves gyerekekkel értük el, bebizonyítottuk hogy a csapatunk tele van klasszisokkal. Szeretnék köszönetet mondani Andrés Iniestának (ott volt a 2010-es vb-győztes gól szerzője a nézőtéren az Olympiastadionban), ha ő nincs, most nem lennék itt, és ugyanúgy hálás vagyok Bojan Krkicnek. Ha nincsenek ők, és nincs a családom, most tényleg nem lennék itt. Játékosként már ismertem őket, de emberként ők olyanok, hogy életet csepegtetnek beléd. Mindenkinek köszönetet mondok, akik 14-15 éves koromtól kezdve, amióta elkezdtem szerepelni a különböző korosztályos válogatottakban, segítettek abban, hogy eljussak idáig.