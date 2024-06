„A skótok a selejtezők hajrájára teljesen elvesztették a fonalat” – így kezdte az esti Skócia–Magyarország Eb-mérkőzéssel kapcsolatos elemzését a Nemzeti Sportnak Kovács István, a SportsBase vezető elemzője. Majd emlékeztetett arra, hogy a skótok öt győzelemmel kezdték az Eb-selejtezőket (a spanyolok ellen is nyertek), de az utolsó három mérkőzésükön csak két pontot szereztek.

A skótok rendszeresen kísérleteztek a felállásokkal, és a leggyakrabban a 3–4–3 as felállást használták, később áttértek a 4–3–3-ra, majd a 4–2–3–1-re. „A németek ellen az eddig nem alkalmazott, teljesen ismeretlen 5–4–1-es formációjuk totális kudarccal végződött, nulla kapura lövessél és öt kapott góllal” – összegezte az elemző.

A skótok bal oldala volt aktívabb

Kovács István szerint a svájciak ellen már az Eb előtt kipróbált 3–4–1–2-es hadrenddel javult a csapat támadójátéka, „hatékony védekezést tudtak kialakítani, ami esélyt adott nekik a javításra a németektől elszenvedett 5–1-es vereség után”. Hozzátette, a támadójátékban a skótok fegyverét, mint mindig, ezúttal is a rögzített játékhelyzetek, a szabadrúgások, a szögletek és a pozíciós játékok jelentik, viszont a kontratámadások nem tartoznak a kimondott erősségeik közé – a selejtezők alatt 17 góljukból ötöt rögzített helyzetekből szereztek.

„Eddig az Eb-n két szerzett gól szerepel a skótok neve mellett, de tulajdonképpen egyiket sem ők szerezték: az elsőnél egy kapu elé ívelt szabadrúgás után Scott McKenna Antonio Rüdigerre fejelte a labdát, amely a német védőről a kapuba pattant. Svájc ellen pedig Scott McTominay lövése az egyik védőn irányt változtatva került be a kapuba” – húzta alá a SportsBase vezető elemzője.

Érdekes, a szélsők nem elsősorban beadásokra törekednek, pedig a hagyományos brit stílusnak megfelelően nagy szerepet kapnak a skótok játékában. „A szélsők játéka nem a beíveléseket célozza, hanem a labda lövésre való előkészítése a fő feladat a második hullámban érkezők számára. Viszont az ebből a támadástípusból mérkőzésenként kialakított öt helyzet meccsenként nem mondható soknak.”

Kovács István arra is kitért a lapnak, hogy eddig az Eb-n a skótok bal oldala volt aktívabb a Liverpoolban szereplő Andrew Robertson miatt, aki mélységből tud veszélyes támadásokat vezetni. Fontos kiemelni, a selejtezők során hét gólt szereztek a skótok a bal szélen vezetett támadás végén.

A legsebezhetőbb pont

„Szoboszlai csapattársa a skótok egyik vezére, de az amúgy is mélységből építkező csapat segítségére lehet a németek ellen kiállított, de az eltiltása után várhatóan visszatérő Ryan Porteous is, aki a skótok legaktívabb passzolója a támadóharmad felé (átlagban 24-szer játssza be a labdát a támadóharmadba meccsenként)” – tette hozzá a SportsBase vezető elemzője.

Kovács István kiemelte, a selejtezők alatt Porteous hibázott a legtöbbször (nyolcszor) olyan helyzetben, amiből gól született, vagy kritikus gólhelyzet született, ezt láttuk a németek ellen is. Robertson és Porteous gyakran elhagyja a pozícióját, és sokszor ajándékozzák oda a labdát az ellenfélnek.

A SportsBase vezető elemző ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy a skótok bal oldala a legsebezhetőbb (a selejtezők során nyolc gólt kaptak a skótok, abból hatot arról az oldalról), a belső védők rendszerint lemaradnak a játékosokról, a rövid passzos játékra nagyon lassan reagálnak, a beívelésekkel szembeni védekezésben hatékonyabbak. Robertson Svájc ellen például csak ötven százalékban nyerte meg a párharcait, a fejpárbajait is csak 33 százalékban, ami jóval elmarad az átlagtól.

A SportsBase vezető elemzője így arra a következtetésre jutott, a magyar válogatott számára a rövid passzos kiugratások és a jobb oldalon vezetett támadások lehetnek a leginkább sikeresek a skótok ellen. A hatékonyabb kontrajátékunkra, illetve Szoboszlai Dominik technikai tudására, mélységi passzaira alapozva megnyerhetjük a mérkőzést.

Labdarúgó-Európa-bajnokság 2024, csoportkör, 3. forduló

A csoport

június 23., 21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

június 23., 21.00, Stuttgart: Skócia–Magyarország

Az 1. fordulóban történt

A 2. fordulóban történt

A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Németország 6 pont (7–1), 2. Svájc 4 (4–2), 3. Skócia 1 (2–6), 4. Magyarország 0 (1–5).

(Borítókép: A skót csapat edzése. Fotó: Angelika Warmuth / Reuters)

