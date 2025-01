A novemberi válogatotti szünet óta tíz tétmeccséből nyolcat megnyerő, kétszer ikszelő Arsenal a legutóbbi négy tétmeccsén három vereség mellett csak egy ikszet felmutató Brentford otthonába látogatott újév napján, az esélyek már a meccs előtt is egyértelműek voltak.

„Természetesen” mindezek után a házigazda szerzett vezetést, az első negyedóra végéhez közeledve Bryan Mbeumo lőtte ki a rövid alsót (1–0).

Ez volt a Brentford első lövése, és már a nyolcadik alkalom a mostani kiírásban, hogy az együttes első lövéséből betalált – ez a PL legjobb mutatója.

8 - For the eighth time this season, Brentford have scored with their first shot of a Premier League match (excl. own goals) - the most any side has done so this term. Alert. pic.twitter.com/Bqw9U0Pb2U