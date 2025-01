A 2024-es nézőszám-világranglista élcsoportja így fest, a Transfermarkt.de szerint

1. River Plate: 84 025 néző

2. Borussia Dortmund: 81 365

3. Bayern München: 75 000

4. Manchester United: 73 845

5. Internazionale: 72 311

6. AC Milan: 71 494

7. Real Madrid: 64 728

8. Olympique Marseille: 63 492

9. West Ham United: 62 339

10. AS Roma: 61 770

Az argentin River Plate stadionját, az eredetileg 1938-ban épített Estadio Monumentalt (amely az argentin válogatott mérkőzéseinek is otthont ad) a pandémia alatt bővítették, és így jelenleg 84 567 néző befogadására alkalmas.

2021. november 25. óta, amikor átadták a felújított és kibővített Monumentalt, 66 egymást követő mérkőzésen regisztráltak telt házat, és 2023 novemberében a klubtagságival rendelkező szurkolók száma a történelemben először túllépte a 350 000-et.

Estadio Monumental i Buenos

Aires 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/g4WiLlxdsX — Espen 🇧🇻🇺🇦 (@UluriusUmulius) November 16, 2024

A River mögött a második legnépesebb szurkolósereggel a Borussia Dortmund rendelkezik, a szponzor után Signal Iduna Parknak nevezett Westfalenstadion több mint száz százalékos kihasználtsággal működik, ugyanis a létesítmény kapacitása 81 360, az átlagos nézőszám viszont 81 365.

Hogy ez miként lehetséges, az rejtély, de mégis igaz, hogy minden egyes mérkőzésen telt házat regisztrálnak. A Westfalenstadionban egyedül a legendás Gelbe Wand, a Sárga Fal néven elhíresült B közép 25 000 nézőt fogad be. Egy idénybérletre, amely a Sárga Falba szól, öt évet kell várni, amúgy 219 euróba (90 000 forint) kerül.

A harmadik helyen egy másik német óriás, a Bayern München áll 75 000-es átlagnézőszámmal. Az Allianz Arena kapacitása 75 024 fő, azaz gyakorlatilag minden meccsen kitehetik a Megtelt táblát, azt a bravúrt azonban a bajorok nem valósították meg, amit a Borussia Dortmund: nem adnak el több jegyet, mint ahány hely van az Allianz Arenában.

A negyedik helyre tudott befurakodni az évek óta önmagát, és bő évtizeddel ezelőtti sikereit erőteljesen kereső manchesteri óriás, a United a maga 73 845-ös nézőszámával. Az Old Trafford 74 310 főt képes befogadni, a telt ház szinte mindig garantált, még most is, amikor lassan a kiesés fenyegeti a Premier League 14. helyén szerénykedő klubot.

A Unitedet a két milánói gigász követi, közülük az Internazionale valamivel népszerűbb, mint a Milan. Ők ketten társbérletben osztoznak a San Sirón, más néven a Stadio Giuseppe Meazzán, melynek kapacitása 82 995 fő. Itt szó sincs telt házról, hiszen a két klub átlagos nézőszáma 72 ezer körül ingadozik.

És csak most következik a 7. helyen a történelem legeredményesebb klubja, a 15-szörös BEK/BL-győztes Real Madrid a maga 64 728-as átlagos látogatottságával. Pedig a felújított és kibővített Estadio Santiago Bernabéu kapacitása 81 044 fő...

Meglepő módon a Premier League második legmagasabb nézőszámmal rendelkező klubja a West Ham United ( 62 339), aminek részben az is a magyarázata, hogy a Liverpool stadionjába, az Anfieldre mindössze 53 394-en férnek be, ezért hiába az állandó telt ház.

Van egyébként egy másik ranglista is, amit a Givemesport.com hozott nyilvánosságra, és amelyet a Borussia Dortmund vezet. Ezen a River Plate csak az ötödik helyet foglalja el.

A 20 legmagasabb átlagos nézőszámmal büszkélkedő klub (2024–2025) Helyezés Klub Nézőszám 1. Borussia Dortmund 81 365 2. Bayern München 75 000 3. Manchester United 73 653 4. Internazionale 70 465 5. River Plate 68 485 6. AC Milan 67 649 7. Real Madrid 67 004 8. Olympique Marseille 63 492 9. West Ham United 62 339 10. AS Roma 61 643 11. Schalke (jelenleg másodosztályú) 61 262 12. Liverpool 60 318 13. Atlético Madrid 60 251 14. Arsenal 60 200 15. VfB Stuttgart 59 455 16. Tottenham Hotspur 59 227 17. Eintracht Frankfurt 57 455 18. Flamengo 56 352 19. Hamburger SV (jelenleg másodosztályú) 55 798 20. Benfica 54 821