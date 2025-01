Mint arról az Index is beszámolt, a La Liga az idény előtt megadta a regisztrációs engedélyt a két, nyáron érkező játékosnak, de csupán szilveszterig. A Barcelonának az idény második fele előtt biztosítania kellett volna az anyagi körülményeket ahhoz, hogy ezt a folytatásban is megkapja – de ezt nem tette meg időben. Most azonban úgy tűnik, hogy a katalán együttes kap egy újabb lehetőséget és regisztrálhatja a párost, amint elkészült a liga által kért szükséges dokumentáció – számolt be róla X-oldalán Alfredo Martínez spanyol újságíró.

Todo indica que mañana Dani Olmo y Pau Víctor serán inscritos de nuevo en la Liga. En cuanto se complete la documentación que exige la Liga. Esperemos, pues hay clubes en pie de guerra — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) January 2, 2025

Dani Olmo ügynöke, Andy Bara azt mondta, biztos benne, hogy a Barca mindent el fog intézni. Hozzátette: „A La Ligának a játékosokat kellene segítenie, ahelyett, hogy Dani Olmo válogatottbéli szerepléséről szólnának a hírek. De biztos vagyok benne, hogy hosszú évekig a Barcánál lesz, boldog a klubnál, és az a vágya, hogy ottmaradjon.”

Ez a döntés viszont számtalan profi spanyol klubnak szúrja a szemét, több együttes is jelezte Javier Tebasnak, a La Liga elnökének, hogy amennyiben engedélyezi a Barca játékosainak regisztrációját, bíróság elé viszi az ügyet. Ha viszont mégsem engedélyezi a liga, nagy bajba kerülhet a Barcelona, ugyanis Dani Olmo esetében akkor aktiválható lesz szerződésének egy kilépési záradéka:

a 26 éves középpályás a regisztráció elutasítása után nem csupán szabadon távozhat 2030-ig érvényes szerződéséből, hanem a hátralévő 48 millió eurót még ki is kell neki fizetnie a klubnak!

A hírek szerint több kérője is akadna a 26 éves spanyolnak a Premier League-ből, többek között a Manchester City, az Arsenal és a Chelsea is figyelemmel kíséri az ügyet.

A probléma miatt a katalán együttes szurkolói tábora lemondásra szólította fel Joan Laporta klubelnököt.

„Az, amit 2024 utolsó óráiban tapasztaltunk, azt mutatja, hogy a klubvezetés által kialakított ördögi kör teljesen megszakadt. Korábban, mint azt bárki gondolta volna, a szakszerűtlen és kaotikus irányítás kezd kihatni a csapat sporteredményeire, amely akár két játékosát is elveszítheti. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a problémák már nemcsak a háttérben, hanem a pályán is érezhetőek. A vezetőség döntései és a klub általános működése közvetlenül befolyásolja a játékosok teljesítményét és jövőjét. Ez a fejlemény aggodalomra ad okot a szurkolók körében, akik joggal várják el a professzionális és átgondolt irányítást kedvenc csapatuktól. A két játékos esetleges távozása nemcsak a csapat erejét gyengítheti, de jelzésértékű is lehet más klubok és játékosok felé. Ez a helyzet sürgős beavatkozást igényel a vezetőség részéről, hogy helyreállítsák a bizalmat és stabilizálják a klub helyzetét mind sportszakmai, mind szervezeti szinten.”

Emiatt követeljük az elnök és az igazgatótanács lemondását, valamint felszólítjuk a Barca szurkolóit, hogy aktivizálódjanak, változtassák meg a helyzetet, és hallassák a hangjukat

– áll a hivatalos közleményben.