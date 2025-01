Arne Slot, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Liverpool vezetőedzője pénteken megtartotta a Manchester United elleni bajnoki mérkőzést megelőző sajtótájékoztatóját, amelyben többek között a magyar válogatott csapatkapitányáról, Szoboszlai Dominikról is szót ejtett.

Az előző, 19. fordulóban Szoboszlai egymeccses eltiltás miatt nem léphetett pályára, de a Liverpool nélküle is kiütéses győzelmet (5–0) aratott a West Ham United ellen, most azonban ismét számíthat a magyar középpályásra Slot.

A sajtótájékoztatón a szokásos Trent Alexander-Arnold-, Mohamed Szalah-, valamint Virgil van Dijk-kérdések mellett szóba került Szoboszlai is, amikor arról kérdezett az egyik jelen lévő újságíró, hogy észrevett-e Slot olyan konkrét pillanatokat ebben a szezonban, amikor „a játékosok magukra vállalták, hogy megoldjanak egy bizonyos a helyzetet”. Erre a holland szakember igennel válaszolt, és a Newcastle elleni találkozót nevezte meg fordulópontként, amikor is a 24 éves magyar középpályás csereként érkezett a pályára, és a Liverpool két góljából is szervesen kivette a részét – olvasható a Liverpool hivatalos oldalán.

Igen, a Newcastle elleni meccs utolsó fél órájában láttam olyan játékosokat, akik tényleg odatették magukat, egy egész csapatot, amely tényleg odatette magát. Azt hiszem, a Southampton is hasonló volt, amikor nehéz helyzetben voltunk. Szóval, határozottan vannak pillanatok, és valószínűleg tudnék még néhány más meccset is felhozni. De ami igazán kiemelkedik, az a Newcastle volt. Azt hiszem, volt egy nehéz első félidőnk, egy nehéz első óránk, aztán amikor Trent (Trent Alexander-Arnold – a szerk.), valamint Dominik (Szoboszlai Dominik – a szerk.) bejött, a pályán maradókkal együtt találtak egy másik sebességi fokozatot, és ott lehetett látni, hogy mennyire kiváló a csapat.

A Liverpool 19 forduló után (az Everton elleni elmaradt találkozó miatt csak 18 meccset játszottak) 45 ponttal vezeti a PL-tabellát. A „Vörösöket” az Arsenal követi hat egységgel lemaradva, harmadikként jelenleg a Nottingham Forest áll. Arne Slot együttese vasárnap 17.30-kor fogadja hazai pályán a 14. helyen álló Manchester Unitedet.