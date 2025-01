95 éve nem látott gödörben vergődik az angol rekordbajnok, azaz a Manchester United. Rúben Amorim csapatát pedig még mélyebbre taszíthatja a Premier League listavezetője, a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool.

Ha minden az eredeti terv szerint alakul, nagy riválisát – Angliában a legnagyobbat –, a gödörben lévő, 19 meccsen eddig mindössze 22 pontot gyűjtött Manchester Unitedet fogadja Szoboszlai Dominik csapata, a 45 pontjával listavezető Liverpool FC az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság huszadik fordulójában.

A Liverpool bombaformában várja a vasárnap délutáni összecsapást, hiszen a legutóbbi három meccsét összesen 14 gólt szerezve nyerte meg. Hasonló sorozatra legutóbb 2014 elején volt képes, akkor sorozatban hat bajnokin diadalmaskodott, legalább három gólt szerezve.

A 14. helyen álló Manchester United ezzel szemben az új vezetőedzővel, Rúben Amorimmal még mélyebb gödörbe került, az előző három bajnokiját egyaránt szerzett gól nélkül veszítette el. Amennyiben ez a sorozat folytatódna, akkor egy 1909-ből származó negatív rekordot állítana be a csapat.

A csapat eleve több évtizede nem látott mélységben zárta a 2024-es esztendőt, 1930, azaz 95 év eltelte óta először esett meg a manchesteriekkel, hogy egy naptári hónapban hat vereséget szenvedjenek – minden tétmeccset figyelembe véve már az öt is 62 éves negatív csúcs volt. 1989 decemberében szilveszterezett a csapat legutóbb ilyen hátul a tabellán (14. hely), és kereken hatvan éve nem kapott ilyen sok gólt egyetlen hónap leforgása alatt, mint a hátunk mögött hagyott decemberben (18).

Nem véletlen, hogy az októberben kinevezett portugál menedzser is arról beszélt, önámítás lenne, ha jelenleg nem a kiesés elkerülésén törnék a fejüket az Old Traffordon. A 18. helyen álló Ipswich, így a képzeletbeli vörös vonal közelebb van jelenleg az együtteshez (7), mint a biztos nemzetközi kupaindulást jelentő 6. pozíció (persze a szezon végén a 8., sőt akár a 9. hely is érhet legalább Konferencialiga-részvételt), amiben épp a városi rivális Manchester City tanyázik 34 ponttal (12-vel többet gyűjtve a Unitednél).

A találkozót felvezető sajtótájékoztatóján a Szoboszlait is dicsérő Arne Slot, a Liverpool holland vezetőedzője mindössze a második tréner lehet a klub történetében, aki karrierje első liverpooli idényében „oda-vissza” legyőzi a Manchester Unitedet, eddig ez csak George Kaynek sikerült, az 1936–1937-es kiírásban.

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, a liverpooli középpályán abszolúte alapembernek számító Szoboszlai egymeccses eltiltás miatt nem léphetett pályára a legutóbbi fordulóban, de a Liverpool nélküle is kiütéses győzelmet (5–0) aratott a West Ham United ellen. Slot most ismét számíthat nyolcasára, aki a pluszpihenőt követően minden jel szerint kezdő is lesz a rangadón – amennyiben az időjárási körülmények lehetővé teszik a meccs megrendezését.

Mivel az Arsenal (40) szombat este 1–1-es döntetlent ért el a Brighton otthonában, a Mersey-partiak jelenlegi előnye öt pont a tabella élén (45). Azonban ha legyőzik a 20-szoros bajnokot, úgy nyolc ponttal is elléphetnek az élen. Mindezt úgy, hogy december elején elmaradt, Everton elleni városi rangadójuk miatt egy mérkőzéssel kevesebbet is játszottak, mint üldözőik.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE, 20. FORDULÓ

17.30: Liverpool FC – Manchester United FC

(MTI / Index)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik és a manchesteri csapatkapitány, Bruno Fernandes küzdelme a labdáért a két együttes múlt tavaszi kupameccsén. Fotó: John Powell / Getty Images Hungary)