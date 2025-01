A mérkőzés előtti esélyekről sokat elárult a Sky Sports műsorában látott képsor: a Liverpool korábbi kiválósága, Jamie Carragher hólapáttal hányja lefelé a havat a játéktérről, míg a túloldalon álló exmanchesteri, Gary Neville az ellenkező irányba, a pályára visszafelé lapátol a már letolt kupacból...

Mindenféle túlzás nélkül kijelenthetjük, a vendégek bánták volna kevésbé, ha elmarad a rangadó. A Rúben Amorim vezette „vörös ördögök” az előző három bajnokijukat egyaránt szerzett gól nélkül veszítették el, egy újabb szerzett gól nélküli vereséggel pedig 1909 óta nem látott negatív szériába süppedtek volna. A Liverpool ellenben bomba formában várta a 17 óra 30 perckor esedékes kezdőrúgást, hiszen a legutóbbi három meccsét összesen 14 gólt szerezve nyerte meg. Hasonló sorozatra legutóbb 2014 elején volt képes az együttes, akkor egymást követő hat bajnokin diadalmaskodott, mindegyiken legalább három gólt szerezve.

A kora délután tartott biztonsági egyeztetés után azonban zöld jelzést kapott a meccs, kinyílhattak az Anfield kapui a mintegy 59 ezer hazai és háromezer vendégdrukker előtt. Magyar szempontból komoly üröm az örömben, hogy egyikük sem láthatta a pályára lépni válogatottunk csapatkapitányát, Szoboszlai Dominiket, akire vírusos megbetegedés miatt nemhogy a kezdőben, a meccskeretében sem számíthatott Arne Slot vezetőedző.

Az első tizenöt perc ezzel együtt sem cáfolt rá az előzetes várakozásokra. A házigazda jóval többet birtokolta a labdát, érzésre folyamatosan fokozta a nyomást André Onana kapuja előtt, akinek csakhamar két bravúrt is be kellett mutatnia. A folytatás azonban már egészen más képet mutatott. A United, főleg a bal szélen, a liverpooli védelem jobb oldalát biztosító Trent Alexander-Arnolddal szemben tudott helyzeteket kialakítani. Amad Diallo fejese még pocsék volt, a félidő hajrájában már Alissontól is bravúrokra volt szükség ahhoz, hogy a Liverpool megússza kapott gól nélkül. A 42. percben Rasmus Höjlund állt a vendégek közül a legközelebb a vezetés megszerzéséhez.

Aligha csak az elfogultság beszél belőlünk, ha megjegyezzük, érzésre mind az átmenetek gördülékenységében, mind a letámadás hatékonyságában megérződött Szoboszlai hiánya a liverpooli középpályán.

Az időjárás az első játékrészben sem volt túl kegyes, a hőérzet mínusz 3 Celsius-fok alatt volt, a ködös időben meg-megélénkülő szél pedig havas esőt hozott magával a Mersey partjára. Ám a szünet alatt kezdett csak rá igazán a jeges zuhé, a stadion tetőszerkezetéről kisebb-nagyobb vízesésekben zubogott alá a fent összegyűlt víz. A pálya azonban átment a labdaejtéses teszten, így a folytatásnak ez sem volt akadálya.

A második játékrész egy kifejezetten veszélyes szöglettel folytatódott. A labdát középre tekerő Alexis Mac Allister fejében alighanem átsuhant a gondolat, ha már decemberben két gólt is kapott érintés nélkül, közvetlenül sarokrúgásból Onana, miért ne próbálná meg ő is megtréfálni... A kameruni azonban ezúttal résen volt, és a kipattanónál is szerencsés maradt.

Az 52. percben egy újabb Alexander-Arnold hibát kihasználva – ha az angol bekk valóban a Real Madridhoz is igazol belátható időn belül, biztosan nem a mai teljesítménye miatt – Lisandro Martínez került helyzetbe, és küldött hét méterről lécrengedő löketet a hazai hálóba (0–1). Hogy mindez mekkora meglepetést jelentett? A United 2018 óta először volt eredményes az Anfielden!

Ám mielőtt igazán kényelmetlenül kezdték volna érezni magukat a lelátón ázó-fázó liverpooliak, Cody Gakpo egy higgadt csellel „elküldte gyufáért” Matthijs de Ligtet, majd kissé éles szögből a hosszú felsőbe tekert, egalizálva az állást (1–1).

Nem sokon múlt, hogy De Ligt manchesteri szempontból a meccs negatív hőse legyen. A 69. percben épp az ő kezezése miatt jutott büntetőhöz a Liverpool – kellett hozzá a videóbíró segítsége is, pedig elsőre is egyértelműnek tűnt a szituáció –, amit aztán Mohamed Szalah értékesített. Az egyiptomi támadó lövésébe Onana ugyan belekapott, a hárításra így sem volt esélye a kameruninak (2–1).

Ezzel azonban még mindig nem volt vége, a 80. percben Diallo lábak alatt elcsorgó, lapos lövése kötött ki a hazai kapu bal oldalában, így a rekordbajnok ismét bejelentkezett legalább egy pontért (2–2).

A játékrész hajrája egy Alisson-bravúrral indult, de a másik oldalon álló Onanának is maradt dolga dögivel a végjátékra. Két csereember, Diogo Jota, majd Conor Bradley dolgoztatta meg. A 91. percben Virgil van Dijk fejesénél is a manchesteri kapus kesztyűje jelentette a végállomást a labda számára – ez alkalommal elég volt pusztán jól helyezkednie a kameruninak.

Ezúttal a csapatok tabellán elfoglalt helyezése közti különbség helyett inkább a földrajzi érvényesült: 40 mérföld a világfutball két gigászának székhelye közt szinte semmi.

A játéknap korábbi mérkőzésén az újonc Ipswich Town meglepetésre 2–2-es döntetlent ért el a nemzetközi kupaindulást jelentő helyekért csatázó Fulham otthonában. A találkozó érdekessége, hogy három büntetőt is hozott, hazai részről Raúl Jiménez kettőt végezhetett el és értékesített is, míg a vendégeknél Liam Delap talált a kapuba tizenegyesből. A meccs első gólját a korábban a magyar futballválogatottal is összeboronált Sammie Szmodics szerezte.

A Liverpool nem tudta kihasználni londoni riválisai szombati pontvesztését – az Arsenal a Brighton otthonában játszott döntetlent, a Chelsea a Crystal Palace vendégeként végzett 1–1-re – és így csak visszaállítani volt képes a fordulót megelőzően megszerzett hatpontos fórját az élen.

Végül Gary Neville-nek sem kellett bánkódnia, hogy nem tudott gyorsabban lapátolni...

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE, 20. FORDULÓ

Vasárnapi eredmények

Liverpool FC–Manchester United FC 2–2 (Gakpo 59., Szalah 69. – 11-esből, ill. L. Martínez 52., Diallo 80.)

(Gakpo 59., Szalah 69. – 11-esből, ill. L. Martínez 52., Diallo 80.) Fulham FC–Ipswich Town FC 2–2 (Jiménez 69., 90+1. – mindkettő 11-esből, ill. Szmodics 38., L. Delap 71. – 11-esből)

Korábban

Tottenham–Newcastle United 1–2 (Solanke 4., ill. Gordon 6., Isa 38.)

(Solanke 4., ill. Gordon 6., Isa 38.) Aston Villa–Leicester City 2–1 (Barkley 58., Bailey 76., ill. Mavididi 63.)

(Barkley 58., Bailey 76., ill. Mavididi 63.) Bournemouth–Everton 1–0 (Brooks 77.)

(Brooks 77.) Crystal Palace–Chelsea 1–1 (Mateta 82., ill. Palmer 14.)

(Mateta 82., ill. Palmer 14.) Manchester City–West Ham 4–1 (Coufal 10. – öngól, Haaland 42., 55., Foden 58., ill. Füllkrug 71.)

(Coufal 10. – öngól, Haaland 42., 55., Foden 58., ill. Füllkrug 71.) Southampton–Brentford 0–5 (Schade 6., Mbeumo 62., 69. – a másodikat 11-esből, Lewis-Potter 92., Wissa 94.)

(Schade 6., Mbeumo 62., 69. – a másodikat 11-esből, Lewis-Potter 92., Wissa 94.) Brighton–Arsenal 1–1 (Joao Pedro 61. – 11-esből, ill. Nwaneri 16.)

(Borítókép: Mohamed Szalah büntetője. Fotó: Liverpool FC / Getty Images Hungary)