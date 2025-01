Ismét egy Magyarország elleni esetleges labdarúgó-mérkőzés szolgáltat témát az orosz sportsajtónak. Szvetlana Zsurova korábbi olimpikon gyorskorcsolyázót, az Állami Duma képviselőjét idézve több orosz lap is beszámolt arról, hogy az orosz labdarúgó-válogatott legkésőbb 2026-ban Budapesten játszana felkészülési mérkőzést.

Az ötlet nem új keletű, júniusban idehaza, a Nemzeti Sportban is megjelent egy keretes írás arról, hogy az Orosz Labdarúgó-szövetség (RFU) felvette a kapcsolatot a magyarokkal (MLSZ) egy esetleges találkozó megszervezésének reményében. A hír szerint már akkor is úgy tervezték, a Puskás Arénában, vendégként lépnének pályára az oroszok. Az egyeztetések tényét Alekszandr Gyukov, az RFU elnöke is megerősítette nyáron a TASZSZ orosz hírügynökségnek.

Az eset nyáron nagy médiavisszhangot váltott ki, mivel az orosz válogatott 2022 tavasza óta nem játszhatott hivatalos mérkőzést a kontinensen, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) felfüggesztette a tagságát az Ukrajna elleni hadműveletek miatt. Ezzel párhuzamosan az orosz klubcsapatokat is kizárta az európai kupaporondon zajló küzdelmekből, valamint az eredetileg Szentpétervárra tervezett 2022-es Bajnokok Ligája-döntő helyszínét is áthelyezte Párizsba.

A Szbornaja azóta többnyire ázsiai ellenfelekkel találkozott, legutóbb 2024 őszén például a Brunei Szultanátus válogatottja ellen lépett pályára, és történelme legnagyobb gólkülönbségű sikerét elérve 11–0-ra győzött.

„Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök mindig következetesen viszonyult Oroszországhoz. Az ország példát mutathat mindenkinek azzal, hogy az orosz válogatott ellen játszik Budapesten. A meccs lebonyolításának ötlete nagyon jó, természetes, hogy támogatjuk” – idézi Zsurovát a többi között az RB Sport, aki azt is megjegyezte, a játékosoknak nem lenne vízumproblémája Budapesten, így ilyen jellegű akadálya sincs a Makszim Mitrofanov RFU-főtitkár által állítólag 2026-os céldátummal megjelölt összecsapásnak.

Emlékezetes, 2022 őszén komoly botrányt váltott ki a bosnyák válogatott labdarúgóinak körében, hogy az ottani szövetség egyeztetésekbe kezdett az oroszokkal egy felkészülési mérkőzésről. Végül a játékosok nyomására az FSBiH vezetői ki is táncoltak a gondolat mögül, és lefújták a Szentpétervárra ekkor már meg is hirdetett összecsapást.

A magyar válogatott 2020-ban csapott össze legutóbb az orosszal, Budapesten 3–2-es vereséget szenvedett, idegenben 0–0-s döntetlent ért el a Nemzetek Ligája B divíziójában, a végelszámolásnál viszont így is megelőzte riválisát, és feljutott az A osztályba.