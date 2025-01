2012 óta vagyok itt, 2026-ig, a következő világbajnokságig tervezek. Ott ér véget, mert valamikor véget kell érnie. Ezt már letisztáztam magamban. Végig ugyanazzal a kedvvel és szenvedéllyel dolgoztam azért, hogy a francia válogatottat a legmagasabb szinten tartsam, de 2026 a legjobb idő a befejezésre

– mondta a TF1 televíziós csatornán az 56 éves szakember, aki eddig a leghosszabb ideig irányította a francia válogatottat, amellyel 2018-ban világbajnoki címet ünnepelhetett.

A Franciaországban DD-ként is emlegetett szakember a sportág harmadik olyan alakja – a brazil Mario Zagallo és a német Franz Beckenbauer után –, aki játékosként és edzőként is világbajnok lett. Futballistaként 1998-ban győzött.

A francia kapitány eddig 165 mérkőzésen vezényelte a nemzeti együttest, 2012-ben állt munkába, Laurent Blanc-tól vette át a csapatot. Most azt hangsúlyozta, hogy a kapitányság után is van élet, és az a legfontosabb, hogy a franciák továbbra is a világ elitjében maradjanak.

Deschamps korábban minden egyes klubjával trófeát nyert, mielőtt kapitányi megbízatást kapott.

A válogatottat a döntőig vezette a 2016-os hazai Európa-bajnokságon, a 2022-es katari világbajnokságon, közben pedig a francia csapat 2021-ben megnyerte a Nemzetek Ligáját.

