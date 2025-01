Meghalt a Milan legendás kapusa

Kedd este jelentette be az olasz labdarúgó-élvonalban (Serie A) szereplő AC Milan közösségimédia-oldalán, hogy 89 éves korában meghalt a csapat legendás kapusa, Fabio Cudicini.

Az Udinesét, AS Romát és Bresciát is megjárt labdarúgó 1967 és 1972 között védett a Rossoneriben, amelynek színeiben összesen 183 találkozón lépett pályára. Végül a milánói klubnál fejezte be a pályafutását 1973-ban.

A „Fekete pók” többek között a Serie A-t, az olasz kupát, illetve a Bajnokcsapatok Európa-kupáját (BEK) is megnyerte pályafutása során, legfőbb sikereit a Milannal érte el.

Fia, a szintén kapus Carlo Cudicini is figyelemre méltó karriert futott be. Tíz évig védte az angol élvonalbeli bajnokságban szereplő Chelsea kapuját, ami után többek között a Tottenhamben és a Los Angeles Galaxyban is megfordult, utóbbiból vonult vissza 2013-ban.

La tela del Ragno sul nostro Cuore rossonero. Per sempre. È scomparso Fabio Cudicini, campione di tutto con il Milan, grande portiere e grande persona. Le condoglianze di tutti i rossoneri al figlio Carlo, cresciuto nel Club, e a tutta la famiglia. Ciao Fabio pic.twitter.com/SeRqrhhohc — AC Milan (@acmilan) January 8, 2025

(Ajánlókép: Dennis Oulds, Getty Images)