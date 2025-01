A belga élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Jupiler League) szereplő Standard Liege csapatához kerül kölcsönbe a szezon végéig Szalai Attila. A 27. életévét január 20-án betöltő magyar válogatott hátvéd a német első osztályú Hoffenheim csapatától érkezik Belgiumba – olvasható a klub hivatalos honlapján megjelent közleményben.

A nemzeti csapatban 46 alkalommal pályára lépő belső védő korábban a Rapid Wien, a Mezőkövesd, a ciprusi Apollon Limassol, a török Fenerbahce, a Bundesligában szereplő Hoffenheim, majd kölcsönben a szintén német élvonalbeli Freiburg csapatában is megfordult.

A Nemzeti Sport nemrég arról számolt be, hogy Szalai Attila a 2024–2025-ös szezonban még egyáltalán nem lépett pályára tétmérkőzésen, így a német klub a játékos már csökkenő piaci értékére való tekintettel mindenképp kölcsön kívánta adni őt. A Standard Liege mint lehetséges opció már a hét elején is felvetődött a belga átigazolási ügyekben bennfentes Sacha Tavolieri jóvoltából, míg korábban arról is érkeztek hírek, hogy Szalai a tavaszi idényre esetleg visszatér Törökországba, ahonnan ezúttal a Trabzonspor vetett rá szemet.

A Standard Liege ebben az idényben 21 bajnoki mérkőzést játszott, és jelenleg a tabella 7. helyén áll 28 ponttal. Korábban 10 alkalommal is megnyerte a belga bajnokságot.