Küzdelmes hónapokon van túl, de a türelem és az elvégzett kemény munka meghozta gyümölcsét. A Blackburn Rovers magyar labdarúgója, Tóth Balázs hétvégén kapott gól nélküli győzelemmel mutatkozott be az együttes színeiben a világ legrégebbi, még ma is működő sorozatában, az angol FA-kupában. A válogatott keretben is számításba vett kapussal az átigazolása óta eltelt négy és fél, sérülésekkel tarkított hónap tapasztalatairól, a kupasiker hátteréről és 2025-ös terveiről is beszélgettünk pályafutása fontos mérföldköve után.

„Nagyon éhes voltam a játékra. Imádok focizni, így kicsit olyan volt ez a pár hónap, mint amikor egy kisgyerektől elveszik a játékát – kezdte az Indexnek adott interjút a tűzkeresztségen négy és fél hónapnyi várakozás után átesett Tóth Balázs, aki kapott gól nélkül, két fontos védéssel vette ki a részét a Blackburn Rovers továbbjutásából az angol labdarúgó-FA-kupában. Az 1994–1995-ös angol bajnok 1–0-ra nyert ugyancsak másodosztályú riválisa, a Middlesbrough otthonában, és jutott ezzel a legjobb harminckettő közé. – Volt két sérülésem is, összesen mintegy két hónapot kellett kihagynom ezek miatt, így még nehezebb volt ez az időszak. Nagyon-nagyon vártam már erre a pillanatra, ami nem olyan hamar jött el, mint azt előzetesen reméltem, de annál nagyobb öröm, hogy túl vagyok rajta. Remélem, hogy innentől jönni fog a többi mérkőzés is, és bizonyítási lehetőséget kapok a bajnokságban is.”

A kapus megjegyezte, a bemutatkozás nem jelenti azt, hogy innentől fixen úgy számolhatna, az FA-kupa folytatásában is az ő nevével kezdődik majd a Rovers összeállítása, nem kapott ilyen ígéretet vezetőedzőjétől, John Eustace-tól. Ugyanakkor bizakodó.

„Nem beszéltünk arról, hogy most ki a kupakapus, ki véd a bajnokságban, vagy egyszeri alkalomról van-e szó. Csak annyi biztos, ezt a meccset megkaptam. Úgy álltam oda, függetlenül attól, mit hoznak a következő hetek, olyan teljesítményt szeretnék nyújtani, amivel bizonyítani tudom, hogy igenis itt a helyem, és lehet rám számítani a kapuban. Úgy gondolom, hogy ez sikerült, még úgy is, hogy érzem, az önbizalmam nem a régi. Nem kellett sok védést bemutatnom, de azt a kettőt, amit igen, hozzátettem. Büszke vagyok arra, hogy eljött ez a nap, és bemutatkozhattam egy ilyen nagy múltú klubban” – mondta, megjegyezve, hogy az a társak és a jól szervezett védekezés érdeme, hogy ilyen kevés feladata akadt.

„Ilyen szempontból is masszív csapatunk van. A bajnokságban is jellemző ránk, hogy kevés gólt kapunk, és amikor kapunk is, akkor jóformán csak az az egy, nagyon maximum még egy-két gólszerzési lehetősége van az ellenfélnek. A Championshipre nem jellemzőek az olyan látványos kapusteljesítmények, mint otthon az NB I-re. Nincs olyan sok távoli lövés, így nagy és emlékezetes védés sem. A legtöbb csapat szereti a végletekig kijátszani az akcióit, a tökéletes szituációt keresi, amiből úgy tud gólt lőni, hogy az ellenfél kapusának esélye sincs védeni. Ami azt illeti, szerencsém még azzal volt, hogy egyáltalán akadt védenivalóm, így plusz bizonyítási lehetőségem, mert az elmúlt hetekben volt olyan bajnokink, amikor egyetlen védésre sem volt szükség a posztriválisomtól, Aynsley Pearstől, olyan jól dolgozott a csapat védekezésben.”

A magyar válogatott kerettag kapusért sajtóhírek szerint mintegy 1,2 millió eurót fizetett ki az angol másodosztályban szereplő Rovers 2024 augusztusában. A transzfer az átigazolási időszak hajrájában született meg. Azóta egyetlen, az 1995-ös bajnokcsapat tartalék együttesében lejátszott bajnokin juthatott szóhoz. Előbb csuklósérülés, majd bokaszalag-szakadás hátráltatta. Utóbbinak ugyan már hét hete, a szombati mérkőzést is úgy hozta le, még mindig nem érezte százszázalékosnak magát.

„Úgy voltam vele, nincs olyan forgatókönyv, hogy ne vállaljam a játékot, különben ki tudja, mikor kapok még egy esélyt. Amennyire csak tudtam, elkötöttem a bokámat, és közben abban sem voltam biztos, fogok-e tudni rendesen kirúgni. Mindenáron meg akartam ragadni a lehetőséget, ami szerintem, hál’ istennek, sikerült.”

Tóth a karácsonyi időszakban is keményen dolgozott a visszatérésért. Nagy-Britannia eleve híres a sűrű versenynaptáráról és arról, hogy még az ünnepi időszakban sem áll meg az országban a futballélet. A magyar kapus december 24-én és 25-én is edzett, a brit kultúrában az ajándékozás napjának számító 26-án, azaz a Boxing Dayen pedig bajnokija volt. A Sunderland elleni 2–2-es rangadón több mint egy hónap után lehetett ismét a Blackburn meccskeretében.

Ezzel együtt is sikerült megélni az ünnepet. Meglátogatott a családom, a délelőtti edzéseket leszámítva olyan volt ez a karácsony is, mint a többi. Magyaros ételeket főztünk, ajándékoztunk, minőségi időt töltöttünk együtt. Pihenés ugyan nem jutott a háromnaponta játszott bajnokik közepette, de a hangulat megvolt. Főleg így, hogy a rengeteg rehabilitációs munka után épp karácsony másnapján térhettem vissza a keretbe. Összességében nagyon jól sikerült az ünnep!

A Fehérvár és a Puskás Akadémia korábbi játékosa hozzátette, az elmúlt hónapokban elsősorban a lábbal való játékán kellett fejlesztenie, és fejben kellett még gyorsabbá, koncentráltabbá válnia.

„Amikor kiérkeztem, azt érzem, hogy más dimenzióban vagyok, nem nagyon volt védésem még edzésen sem. Sokkal több az ütemtelen megmozdulás, miközben sokkal több az olyan játékos, akinek az alapsebessége átlagon felüli. Ehhez kellett hozzászokni. Hiába kevesebb a védés egy meccsen, minden másodpercben rendkívül élesnek kell lenni.”



Tóth Balázs két bravúros védése 1 perc 13 másodpercnél, illetve 2 perc 48 másodpercnél látható az alábbi videón.

Noha magyar labdarúgóként nem mindennapi mérföldkő áll mögötte, a kapus nem ünnepelte meg különösebben sem a debütálást, sem a kupasikert.

„Most, hogy bemutatkoztam, megkönnyebbültem. Hazafelé az út alatt gondolkodtam is rajta, hogy mennyire hosszú időszak volt ez. Általában nem szoktam könnyen megkapni a dolgokat, és ezt a bemutatkozási lehetőséget is nagyon nehezen kaptam meg. Nagy ünneplést azonban nem engedtem meg magamnak, mert szerdán már újabb mérkőzés van, és ki tudja, lehet, hogy akár ott is megkaphatom a lehetőséget. Ebben kell bíznom, így készülök. Ez a profi mentalitás és hozzáállás szerintem” – tekintett előre.

A vasárnap esti sorsoláson az is eldőlt, a Blackburn a legjobb harminckettő között az angol élvonalban (Premier League) kiesés ellen küzdő Wolverhamptont fogadja majd.

„Örültünk a sorsolásnak, mert Premier League-csapat ellen bizonyíthatunk, ráadásul otthon, úgyhogy valószínűleg telt házas meccs is lesz. Mindig nagy dolog, ha egy magasabb osztályban lévő csapat ellen tudsz játszani. Itt különösen igaz ez, hiszen a világ legerősebb bajnokságából kaptunk ellenfelet, ami pluszmotivációt jelent.”

Tóth abban reménykedik, hogy a február 8-ai hétvégére kiírt találkozónál hamarabb is kaphat még bizonyítási lehetőséget, de ha úgy alakul, hogy a Wolverhampton elleni meccs lesz a következő bevetése, hát áll elébe a kihívásnak.

„Bármelyikünk is véd majd, azt gyanítom, kettőnél többször kell játékba avatkoznia. Ez a fajta kihívás egy kapust csak felvillanyoz. Engem mindenképpen” – mondta a 27 esztendős játékos.

A Blackburn szerda este a Portsmoutht fogadja majd az Ewood Parkban. Az együttes egy győzelemmel az angol másodosztály tabelláján az ötödik, azaz rájátszást jelentő pozícióba kapaszkodhat fel – onnan épp a kupában is megtréfált Middlesbrough-t letaszítva.

(Borítókép: Tóth Balázs a Middlesbrough elleni, idegenbeli FA-kupa-mérkőzésen. Fotó: MI News / NurPhoto via Getty Images)