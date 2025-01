Még a múlt héten számolt be arról a Nemzeti Sport saját információira hivatkozva – amit később spanyol források is megerősítettek –, hogy hamarosan a spanyol első osztályban szereplő Valladolid játékosa lehet Nikitscher Tamás, a Kecskemét középpályása. Hivatalos bejelentés ugyanakkor még nem történt az ügyben, a spanyolok pedig most tudni vélik, miért csúszik a magyar válogatott játékos spanyolországi átigazolása.

A helyzet kifejezetten egyszerű, a Valladolid bérkeretében egyelőre nincs hely Nikitscher számára, így ha a spanyol csapat a magyar labdarúgót vagy bárki mást szeretne leigazolni, fizetési tartalékot kell felszabadítania. Tehát ez annyit jelent, hogy amíg a Valladolid vezetősége nem szabadít fel bizonyos összegeket a költségvetésben, addig nem regisztrálhat a La Ligánál új játékosokat.

Ennek két módja van: vagy elad a klub játékost, vagy megegyezik szerződések felbontásáról.

Ugyanebben a helyzetben van egyébként a Celta Vigóból kinézett ghánai válogatott védő, Joseph Aidoo is.

A spanyolok úgy tudják, a Diego Cocca vezetőedző által is mellőzött César de la Hoz lehet az egyik távozó a klubnál, aki még egyetlen meccset sem játszott az idei szezonban. Sőt, még a várható távozók között említik a török válogatott Cenk Özkacart, a venezuelai válogatott Darwin Machíst és a brazil szélsőt, Kenedyt. Főképp utóbbi két futballista eligazolásával tudná jelentősen csökkenteni a Valladolid a bérkeretét, tette hozzá a Nemzeti Sport.

Kenedyt egyébként külön kiemelik a spanyolok, mivel jelenleg neki van a legnagyobb szerződése a csapatban, viszont eléggé fölöslegesnek számít, az idei szezonban mindössze hét percet töltött a pályán.

A spanyolok már azt is tudni vélik, hogy Nikitscher három és fél éves szerződést fog kapni a Valladolidtól, és regisztrálása minden bizonnyal azután lesz lehetséges, hogy a klub szerződést bont César de la Hozzal. Amint ez megtörténik, Nikitscher útra kelhet Spanyolországba.