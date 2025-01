Két meccs alatt mindössze egy pontra futotta a listavezető Liverpooltól a Nottingham Forest ellen az angol élvonalban. A kezdőcsapatban Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool azok után, hogy hazai pályán még ősszel kikapott riválisától, kedd este idegenben döntetlenre végzett a remekül teljesítő Nottingham otthonában. A kemény mérkőzés után Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője megosztotta gondolatait.

Nem emlékszem, hogy hasonló történt volna velem valaha is edzői pályafutásom során

– mondta Slot az NSO fordítása alapján a mérkőzést követő sajtótájékoztatón arra, hogy volt-e már kettős cseréje nagyobb és gyorsabb hatással egy mérkőzésre. Mint ismert, a Liverpool egyenlítő gólját a csereként pályára lépő Kosztasz Cimikasz és Diogo Jota hozta össze.

Slot így folytatta:

Ugyanakkor leszögezném, hogy nem érzek különösebb büszkeséget a cserék miatt. Azért hajtunk végre egy cserét, mert van egy tervünk, aminek a megvalósításához erre van szükség. Ebben a helyzetben egy támadót küldtünk be egy védő helyére, hogy még többet tudjunk támadni, mint addig, mert gólt, gólokat kellett szereznünk. Nem is gondoltam rá, hogy rögtön abból a szögletből sikerül betalálni, amikor beküldtem őket, annak ellenére sem, hogy Kosztasz is jól végzi el a pontrúgásokat, Jota pedig veszélyes a szögleteknél.