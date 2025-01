Eszelős pénzt fizethetnek azok, akik a helyszínen ünnepelnék az esetleges bajnoki aranyat.

Noha a Liverpool-szurkolók nagy böjtje 2020-ban megszakadt, a bajnoki cím elhódítása felett érzett öröm nem lehetett felhőtlen. A koronavírus-járvány miatt ugyanis az utolsó fordulóban, szinte üresen kongó lelátók előtt emelhette a magasba a Premier League trófeáját az akkori csapatkapitány, Jordan Henderson. Az utolsó, klasszikus bajnoki ünneplés így még mindig az 1989–1990-es idényben elhódított címé. Azóta pedig nem is egy, inkább két generáció nőtt már fel...

Noha a szezon vége még rendkívül távoli, a Liverpoolra például még 18 lejátszandó találkozó vár, így is fokozott várakozás övezi a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató együttes szezonbeli utolsó hazai mérkőzését. A 38. fordulóra kiírt Liverpool–Crystal Palace összecsapásra az egyik legnagyobb viszonteladói piacon már több mint 650 ezer forintnak megfelelő fontért lehet csak belépőt váltani. Ez kezelési költséggel és biztosítással együtt jelentősen meghaladja a 700 ezer forintot is.

A határ a csillagos ég, ha valaki például közvetlenül a hazai kispad mögül szeretné végignézni a mérkőzést, úgy 4,5 millió forintot kell kicsengessen jelen állás szerint.

Látva, hogy egy évvel ezelőtt miként alakultak a jegyárak Jürgen Klopp utolsó anfieldi meccsére, a 2023–2024-es szezonzáróra a Wolverhampton ellen, jobb ha úgy számol mindenki, egy középkategóriás autó, esetleg egy olcsóbb nyaraló árát kell majd a belépőre szánni később. Főleg, ha marad a Liverpool előkelő pozíciója a tabellán...

A The Analyst kalkulációja szerint 85,29 százalék jelenleg a valószínűsége annak, hogy a Mersey-parti alakulat megnyeri a Premier League 2024–2025-ös kiírását. Aktuális teljesítménye alapján az Arne Slot vezette alakulat 86 pontot gyűjtve érhet a csúcsra. A második legesélyesebb az Arsenal, a Szoboszlaiék mögött jelenleg négypontos hátrányban lévő londoni együttes bajnoki címét 14,33 százalékra valószínűsítik 79 megszerzett ponttal.

Csak érdekességként, az európai topligák élén álló együttesek egyikénél sem látni ilyen kiugró összeget a másodpiacon. A német Bundesliga favoritjának számító Bayern München utolsó hazai mérkőzésére 124 ezer, az olasz Serie A-t vezető Napolinál 36 ezer forintba kerül egy jegy az említett viszonteladói piacon.

Érdemes megjegyezni, utóbbi két csapat mérkőzésére még kaphatóak (illetve kaphatóak lesznek) belépők hivatalos úton a kluboktól is.

(Borítókép: A telt házas Anfield Stadion a 2023–2024-es szezonban. Fotó: Getty Images Hungary)