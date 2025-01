Az angol labdarúgó-élvonalban (Premier League) szereplő Liverpool edzője, Arne Slot szerint a riválisok helyett csak saját magukkal szabad törődniük. A holland szakember emellett beszélt játékosai egészségi állapotáról és a fiatal Jayden Danns jövőjéről is.

A Notthingham Forest elleni döntetlen nem törte le Arne Slotot, aki a Brentford elleni találkozót megelőző sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy bízik a csapata minőségében, és hozzátette, hogy mindig csak a következő mérkőzésre koncentrálnak.

A holland szakembernek emellett egy jó és egy rossz híre is volt a Liverpool-szurkolók számára:

Luis (Díaz) torokfájásra panaszkodott tegnap, de ma várhatóan már edzésre alkalmas állapotban lesz. Diogo (Jota) játéka viszont kérdéses, a Notthingham elleni mérkőzésen egy kisebb fájdalomra panaszkodott, így nem edzett tegnap a csapattal, meglátjuk, hogyan érzi magát holnap

– mondta a 46 éves tréner.

Szó esett arról is, hogy az elmúlt hét meccséből mindössze egyet fejezett be kapott gól nélkül a Szoboszlai Dominiket is soraiban tudó bajnoki éllovas. Azonban Slot rögtön elhessegette a kérdéssel feltételezett védelmi problémákat. Véleménye szerint annyiban más a jelenlegi helyzet a korábbiakhoz képest, hogy az ellenfelek nagyobb hatékonysággal használják ki a helyzeteiket, ez pedig előfordulhat.

A fiatal támadó, Jayden Danns is szóba került, aki az Accrington Stanley elleni FA-kupa-találkozón szerezte a „vörösök” harmadik gólját. Slot nem zárta ki a kölcsön lehetőségét, de kiemelte, még át kell gondolnia a csapatnak a helyzetet.

A Mersey-parti együttes a mezőnyben egyedüliként veretlen idegenben. A Brentford az első nyolc hazai meccsén 22 pontot gyűjtött, az azóta lejátszott három ilyen találkozóján viszont csak egyet, igaz, azt kétgólos hátrányból felállva a címvédő Manchester City ellen.

Kerkezékre bomba formában lévő rivális vár

Kerkez Milos csapata, a Bournemouth a Premier League legjobb formában lévő együtteséhez, a Newcastle Unitedhez látogat az angol labdarúgó-bajnokság 22. fordulójában – jegyezte meg a Magyar Távirati Iroda.

A Newcastle a legutóbbi kilenc tétmérkőzését megnyerte, egy újabb sikerrel pedig klubrekordot állítana fel. Menetelésében a legfontosabb szereplő a svéd Alexander Isak, aki az előző nyolc bajnoki mérkőzése mindegyikén betalált, ebben a sorozatában 11-szer volt eredményes.

Josep Guardiola bajnokcsapata, a Manchester City ezúttal a kiesés ellen harcoló Ipswich Townhoz látogat, míg a második helyen álló Arsenal az Aston Villát fogadja.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE, 22. FORDULÓ

szombat

Newcastle United–Bournemouth 13.30

Brentford–Liverpool FC 16.00

Leicester City–Fulham 16.00

West Ham United–Crystal Palace 16.00

Arsenal–Aston Villa 18.00

vasárnap

Everton–Tottenham Hotspur 15.00

Manchester United–Brighton 15.00

Nottingham Forest–Southampton 15.00

Ipswich Town–Manchester City 17.30

hétfő

Chelsea–Wolverhampton Wanderers 21.00