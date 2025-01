A Premier League mindkét magyarja kitett magáért szombaton, és az már csak bónusz, hogy a Bournemouth és a Liverpool is győzött, az előbbi nem is akármilyen különbséggel. Kerkez Milos bombagólja és Szoboszlai Dominik bődületes felső léces lövése tükröződik a remek osztályzatokban is.