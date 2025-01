A 21-szeres magyar válogatott Kerkez Milos ismét az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) fordulójának hősei közé került. A Bournemouth futballistája kiváló teljesítmény mellett góllal járult hozzá a Newcastle United elleni 4–1-es idegenbeli sikerhez szombat délután, a szakírók elismerését is kiváltó játékát követően pedig sejtelmes üzenetet küldött közösségi oldalán.

Lassan nem telik el nap úgy Angliában, hogy valamely komolyabbnak számító forrás ne cikkezne Kerkez Milos szenzációs teljesítményéről vagy épp küszöbön álló klubváltásáról. A 21-szeres magyar válogatott játékos a Premier League 22. fordulójában is tett azért, hogy rivalda fényben maradjon: a Newcastle United elleni sikerből góllal vette ki a részét. Ez volt PL-pályafutása második találata.

A szárnyaló szárnyvédő nyakára már új posztriválist is igazolt a Bournemouth, ezzel egyértelmű jelét adva, a klubvezetés is tudja, nem sokáig tarthatja már meg őt. A futballista ugyanakkor eddig nem nyilvánult meg a jövőjével kapcsolatos pletykákról, és inkább – minden jel szerint – a pályán nyújtott teljesítményére koncentrál. Valami ilyesmire utalhatott a Newcastle otthonában elért siker után közzétett, sejtelmes posztjával is közösségi oldalán.

„A pályán beszélek” – írta a futballista a mezlevételes gólöröméről készült fotóhoz mellékelve.





A legfrissebb pletyka egyébként az, hogy Kerkez újfent fellobbantotta a magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool FC érdeklődésének lángját. Az elmúlt hetekben arról lehetett olvasni, noha a Mersey-parti együttes is követi a szárnyvédő teljesítményét, Arne Slot vezetőedző eltérő profilú játékosban gondolkodik Andrew Robertson hosszabb távú kiváltására a liverpooli védelem bal oldalán. Ezzel párhuzamosan úgy tűnt, hogy Kerkez megszerzésére Anglián belül a Manchester Unitednek lehet a legnagyobb esélye. Ám Fabrizio Romano olasz átigazolási szakíró szerint a helyzet megint megváltozott, és ismét a Liverpool az egyik legfőbb érdeklődő Kerkez iránt.

Visszatérve a szombati mérkőzéshez, 21-szeres magyar válogatott játékos a gólja mellett két sikeres csellel, egy kiharcolt szabálytalansággal, két labdaszerzéssel, három tisztázással, egy megnyert légi párbajjal és 86,7 százalékos passzolási hatékonysággal hívta fel magára a figyelmet.

A Bournemouth sikerével egy pontra megközelítette a negyedik, jelenleg még utolsó biztos Bajnokok Ligája-indulást érő pozíciót elfoglaló Newcastle-t, így kijelenthető, Andoni Iraola együttese a szezon harmadához közeledve a BL-részvételért csatázhat, miközben elképesztő klubrekord felé száguld.

Newcastle United–Bournemouth 1–4 (Bruno Guimaraes 25., ill. J. Kluivert 6., 44., 92., Kerkez 96.)

(Bruno Guimaraes 25., ill. J. Kluivert 6., 44., 92., Kerkez 96.) Brentford–Liverpool 0–2 (Núnez 91., 93.)

(Núnez 91., 93.) Leicester City–Fulham 0–2 (Smith Rowe 48., A. Traoré 68.)

(Smith Rowe 48., A. Traoré 68.) West Ham United–Crystal Palace 0–2 (Mateta 48., 89. – a másodikat 11-esből)

(Mateta 48., 89. – a másodikat 11-esből) Arsenal–Aston Villa 2–2 (Martinelli 35., Havertz 55., ill. Tielemans 60., Watkins 68.)

Az élmezőny állása: 1. Liverpool 50 pont/21 meccs (50–20), 2. Arsenal 44 (43–21), 3. Nottingham 41/21 (30–20), 4. Newcastle 38 (38–26), 5. Chelsea 37/21 (41–26), 6. Bournemouth 37 (36–26), 7. Aston Villa 36 (33–34), 8. Manchester City 35/21 (38–29)