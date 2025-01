A Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató, éllovas és már biztosan nyolcaddöntős Liverpool a Lille-t fogadja kedden a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik, utolsó előtti fordulójában – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik sárga lapos eltiltása és kisebb betegsége után kiváló formában tért vissza a Liverpoolba, amely a Premier League tabelláját is meggyőző előnnyel vezeti, a Bajnokok Ligájában pedig mind a hat eddigi mérkőzését megnyerte. Arne Slot vezetőedző együttese így már biztosan a legjobb 16 között folytatja majd szereplését az egyenes kieséses szakaszban, azaz nem kell plusz egy párharcot vívnia.

A Liverpool keddi ellenfelének még nem biztos a nyolcaddöntős szereplése, ezért a francia csapat bizonyosan komoly célokkal utazik Angliába. A vendéglátónak résen kell lennie, a Lille ugyanis a BL mostani kiírásában idegenben az Atlético Madridot is legyőzte, otthon pedig a Real Madriddal bánt el, és a nyolcadik helyen áll.

Európai kupasorozatban eddig egyetlen alkalommal találkoztak a felek, az Európa-liga 2009–2010-es idényének nyolcaddöntőjében Franciaországban 1–0-s hazai siker született, Liverpoolban pedig a vörösök diadalmaskodtak 3–0-ra, és jutottak így tovább, majd egészen az elődöntőig meneteltek.

A kedd esti összecsapásnak a 15 évvel ezelőttihez hasonlóan a Pool az esélyese, a Lille ráadásul több játékosát is nélkülözni kénytelen sérülés miatt. Szoboszlaiékra ugyanakkor könnyű összecsapás biztosan nem vár, az ellenfél ugyanis szeptember 17. óta minden versenysorozatot figyelembe véve veretlen, a francia bajnokságban a harmadik helyen áll, a Liverpool ellen pedig már egy döntetlen is sokat érne a számára a továbbjutás szempontjából.

A vörösök eközben egyedüliként hibátlanok a sorozatban, alighanem hosszú ideig fennmaradó rekordot állítanának be azzal, ha mind a nyolc meccsüket megnyernék a ligaszakaszban – az utolsó előtti lépést kedd este tehetik meg ebbe az irányba. Bár a most debütált új kiírásnak köszönhetően – bizonyos szempontból – a hét alapszakasz-győzelem is új csúcs lenne…

A BL előző idényében döntős Borussia Dortmund sorozatban három bajnoki vereséggel a háta mögött Bolognába látogat, és fontos lenne legalább egy pontot szereznie, de leginkább győznie az automatikus nyolcaddöntős szereplés kivívása miatt.

Az egyenes ági 16 közé jutás szempontjából kedvező helyzetben lévő együttesek közül a Liverpool mögött a tabellán második FC Barcelona a 15. helyen álló Benfica vendége lesz, míg a német bajnoki címvédő, a BL-alapszakaszban most negyedik Bayer Leverkusen a 11. Atlético Madrid vendégeként játszik rangadót. Az ötödik Aston Villát a 16. Monaco fogadja, az egyelőre rájátszást érő, 14. pozícióban található Juventus pedig a 19. Club Brugge otthonában szerepel. Az ötmeccses sikertelenségi sorozatban lévő Atalanta nagyot léphet előre a legjobb 16 közé kerülésért, ha a papírformának megfelelően legyőzi otthon az osztrák Sturm Graz együttesét.

A BL megújult kiírása szerint az alapszakaszból az első nyolc helyezett jut egyenesen a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyezettek oda-vissza vágós párharcban küzdhetnek meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 együttes kiesik – emlékeztetett az MTI.

LABDARÚGÁS, BAJNOKOK LIGÁJA

Ligaszakasz, 7. forduló

Atalanta (olasz) – Sturm Graz (osztrák) 18.45

AS Monaco (francia) – Aston Villa (angol) 18.45

Slovan Bratislava (szlovák) – VfB Stuttgart (német) 21.00

Club Brugge (belga) – Juventus (olasz) 21.00

Atlético Madrid (spanyol) – Bayer Leverkusen (német) 21.00

Benfica (portugál) – FC Barcelona (spanyol) 21.00

Liverpool (angol) – Lille (francia) 21.00

Bologna (olasz) – Borussia Dortmund (német) 21.00

Crvena zvezda (szerb) – PSV Eindhoven (holland) 21.00

(MTI / Index)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik a Bologna elleni Bajnokok Ligája-meccsen. Fotó: Getty Images Hungary)