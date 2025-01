Rob Sánchez hibája sokba kerülhetett volna, de a Chelsea ezúttal képes volt korrigálni a megbotlást.

A londoni kékek az első félidő derekán Tosin Adarabioyo találatával kerültek előnybe, amire a szünet előtti hosszabbítás pillanataiban válaszolt a vendég Wolverhampton. Matt Doherty a Sánchez kezei közül kiperdülő labdát továbbította a hálóba egy sarokrúgás utáni kavarodásnál (1–1).

Fordulás után Marc Cucurella szerezte vissza a vezetést a házigazdának, az Európa-bajnoks spanyol szárnyvédő az ötös előterében megcsúsztatott labdát továbbított a kapu bal oldalába félollózó mozdulattal négy méterről (2–1). Néhány perccel később Noni Madueke alakította ki a 3–1-es végeredményt, noha Cole Palmer szabadrúgása után már Trevoh Chalobah fejese is gólba tartott, s alighanem az is lett volna honfitársa szorgoskodása nélkül is.

Ami Sánchezt illeti, noha 78,2 százalékos védési hatékonysága jelenleg a legjobb a ligában, már a negyedik közvetlenül az ellenfél góljához vezető hibáját követte el ebben a szezonban, aminél több csak a kieső helyen álló Ipswich kapuját őrző Arijanet Muricnak van...

A négy meccse nyeretlen Wolves pontazonosság mellett, jobb gólkülönbségének köszönhetően kerüli el jelenleg a kiesőzónát.

Ez történt korábban

A Nottingham Forest hazai pályán 3–2-re legyőzte a sereghajtó Southamptont a forduló vasárnapi játéknapján, miközben a Tottenham Hotspur az Everton vendégeként, a Manchester United pedig otthon a Brightontól szenvedett vereséget. A címvédő Manchester City 6–0-ra győzött az újonc Ipswich Town vendégeként, ezzel került a tabellán többek között a Chelsea elé, és kapaszkodott vissza december eleje óta először a legjobb négy közé. A visszatérés azonban egyelőre kérészéletű volt a biztos Bajnokok Ligája-indulást érő top négyes zónába.

Mivel a Liverpool szombaton győzött (0–2), míg a második helyen álló Arsenal kétgólos előnye ellenére sem tudta legyőzni otthon az Aston Villát, így a 22. fordulóban ismét nőtt, már hat pont a differencia az első két pozíciót elfoglaló felek között (2–2).

Mindezt úgy, hogy a Mersey-partiak egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, a decemberben elhalasztott, Everton elleni derbit február 12-én pótolják majd.

LABDARÚGÁS

Angol Premier League, 22. forduló

Chelsea–Wolverhampton 3–1 (Aderabioyo 24., Cucurella 60., Madueke 66., ill. Doherty 45+5.)

Vasárnap rendezték

Everton– Tottenham Hotspur 3–2 (Calvert-Lewin 13., Ndiaye 30., A. Gray – öngól 45+7., ill Kulisevski 77., Richarlison 90+2.)

(Calvert-Lewin 13., Ndiaye 30., A. Gray – öngól 45+7., ill Kulisevski 77., Richarlison 90+2.) Manchester United–Brighton & Hove Albion 1–3 (Fernandes – 11-esből 23., ill. Minteh 5., Mitoma 60., Rütter 76.)

(Fernandes – 11-esből 23., ill. Minteh 5., Mitoma 60., Rütter 76.) Nottingham Forest–Southampton 3–2 (Anderson 11., Hudson-Odoi 28., Wood 41., ill. Bednarek 60., Onuachu 90+1.)

(Anderson 11., Hudson-Odoi 28., Wood 41., ill. Bednarek 60., Onuachu 90+1.) Ipswich Town–Manchester City 0–6 (Foden 27., 42., Kovacic 30., Doku 49., Haaland 57., McAtee 69.)

Szombaton játszották

Newcastle United–Bournemouth 1–4 (Bruno Guimaraes 25., ill. J. Kluivert 6., 44., 92., Kerkez 96.)

(Bruno Guimaraes 25., ill. J. Kluivert 6., 44., 92., Kerkez 96.) Brentford–Liverpool 0–2 (Núnez 91., 93.)

(Núnez 91., 93.) Leicester City–Fulham 0–2 (Smith Rowe 48., A. Traoré 68.)

(Smith Rowe 48., A. Traoré 68.) West Ham United–Crystal Palace 0–2 (Mateta 48., 89. – a másodikat 11-esből)

(Mateta 48., 89. – a másodikat 11-esből) Arsenal–Aston Villa 2–2 (Martinelli 35., Havertz 55., ill. Tielemans 60., Watkins 68.)

Az élmezőny állása: 1. Liverpool 50 pont/21 meccs (50–20), 2. Arsenal 44 (43–21), 3. Nottingham 44 (33–22), 4. Chelsea 40 (44–27), 5. Manchester City 38 (44–29).

(Borítókép: Cucurella gólöröme. Fotó: Getty Images Hungary)