Tíz nappal a Middlesbrough otthonában kapott gól nélkül lehozott FA-kupa-találkozó után a Championshipben, azaz az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban is eljött a debütálás pillanata Tóth Balázs számára. A magyar futballválogatottnál is számításba vett kapus azonban ezúttal nem úszta meg gól nélkül a meccset: 2–0-s vereség részese lett.

„Most, hogy bemutatkoztam, megkönnyebbültem. Nagy ünneplést azonban nem engedtem meg magamnak, mert szerdán már újabb mérkőzés van, és ki tudja, lehet, hogy akár ott is megkaphatom a lehetőséget. Ebben kell bíznom, így készülök. Ez a profi mentalitás és hozzáállás szerintem” – nyilatkozta bő egy héttel ezelőtt az Indexnek Tóth Balázs, miután négy és fél hónapos várakozás, és két ezidő alatt leküzdött sérülést követően bemutatkozhatott az 1995-ös angol bajnokcsapat, a Blackburn Rovers első számú együttesében. A debütálás jobban nem is sikerülhetett volna, hisz idegenben, az akkor még a bajnoki tabellán is a kék-fehérek előtt álló Middlesbrought sikerült 1–0-s sikerrel búcsúztatni a labdarúgó FA-kupából.

A szerda végül kedd lett, és egy héttel később, ám a bajnoki bemutatkozás sem váratott innentől kezdve sokat magára. A Rovers menedzsere, John Eustace a Coventry City elleni mérkőzésen a kezdőbe jelölte a 27 esztendős magyar kapust, miközben Tóth posztriválisa, Aynsley Pears ezúttal a keretben sem volt ott.

A kapott gól nélküli debütálás a Championshipben azonban nem adatott meg a magyar válogatott kerettében tavaly többször is számításba vett hálóőrnek, akire Marco Rossi szövetségi kapitány már a 2021-es Európa-bajnokság előtt is felfigyelt, és az akkori összetartásra is behívott. Ugyan a mérkőzésen volt két védése, és a Coventry helyzetminőség-mutatója alapján (2,93-as xG) pozitív mutatóval zárt, kétszer is kapitulálni kényszerült. Az első félidő hajrájában Ellis Simms, a második félidő elején Brandon Thomas-Asante vette be a kapuját, amivel a meccs érdemi része el is dőlt.

Ugyan a Rovers többet birtokolta a labdát, és több gólszerzési kísérletet is alakított ki ellenfelénél, igazán nagy ziccerbe nem tudott kerülni a meccsen, s végül a szépítés sem jött össze a házigazdának.

A Blackburn sorozatban a második bajnokiján maradt alul – hétvégén az Oxford Unitedtól kapott ki 1–0-ra az együttes –, ám ezzel együtt is rájátszást jelentő, hatodik helyen áll az angol másodosztály tabelláján.

A csapatokra az idényben váró 46 fordulóból 28 ment le eddig. A Premier League-ből az előző kiírás végén kiesett Sheffield United 58 ponttal áll az élen, a Leeds 56-tal a második, a Sunderland 54-gyel a harmadik. A Blackburnnek 42 van.

Tóth Balázs legközelebb a Bristol City ellen kaphat bizonyítási lehetőséget, azt a találkozót szombat délután rendezik majd.

Az FA-kupa küzdelmei február második hétvégéjén folytatódnak majd, a Rovers az élvonalbeli, ott 17., még épp nem kiesést jelentő helyen tanyázó Wolverhampton Wanderersszel találkozik majd.

„Örültünk a sorsolásnak, mert Premier League-csapat ellen bizonyíthatunk, ráadásul otthon, úgyhogy valószínűleg telt házas meccs is lesz. Mindig nagy dolog, ha egy magasabb osztályban lévő csapat ellen tudsz játszani. Itt különösen igaz ez, hiszen a világ legerősebb bajnokságából kaptunk ellenfelet, ami pluszmotivációt jelent. Bármelyikünk is véd majd, azt gyanítom, kettőnél többször kell játékba avatkoznia. Ez a fajta kihívás egy kapust csak felvillanyoz. Engem mindenképpen” – mondta a párosítás után honlapunknak a 27 esztendős játékos.

Az NB I-ben Felcsúton, a Puskás Akadémia színeiben debütált kapus nyáron – sajtóhírek szerint 1,2 millió euró ellenében – a Fehérvár FC-től igazolt Angliába.

LABDARÚGÁS, ANGLIA

CHAMPIONSHIP, 28. FORDULÓ

Blackburn Rovers–Coventry City 0–2 (Simms 41., Thomas-Asante 48.)

(Borítókép: Tóth Balázs a Coventry elleni bajnokin. Fotó: Martin Rickett/PA Images/Getty Images Hungary)